José Luis Ábalos niega tener un chalet en Perú: "No lo tengo y menos a mi nombre"

José Luis Ábalos habla con laSexta antes de su comparecencia ante el Tribunal Supremo. El diputado y exministro afronta esta cita de forma "natural" y "a lo que surja", como cuando ya compareció voluntariamente ante la Justicia.

Preguntado por el piso que, según Víctor de Aldama, se habría alquilado para hospedar a Delcy Rodríguez, Ábalos confiesa no tener "ni idea" de esa cuestión, negando categóricamente tener un chalet en Perú.

"Un chalet... No me haga gracia. No tengo ningún chalet en Perú, y menos a mi nombre. Hablamos de algo de hace casi 30 años, ¿no?", defiende Ábalos ante el micrófono de laSexta, evitando decir por qué se considera un "cortafuegos" en el PSOE, como ha asegurado en una entrevista con el diario 'El Mundo'.

Ábalos declara este jueves ante el Tribunal Supremo como investigado por tráfico de influencias, cohecho, malversación y organización criminal. En esa entrevista, asegura afrontar la declaración como "un trámite", mostrándose "muy tranquilo" ya que sus cuentas están "bastante peor" que antes de pasar por el Gobierno.

"Estoy peor que antes de estar en el Gobierno. Tengo mucho menos", ha defendido, antes de destacar que ahora está "contrayendo más deuda". Para él, el caso Koldo es en realidad "una operación política" que "va a escalar": "Se ve claramente en la declaración de Aldama. Con su confesión se arrojaba la culpa sobre mí, porque con lo que tenían investigado no tenían nada. No tenían La Castellana, tenían solamente un alquiler de un chalé y mi relación sentimental con una persona".