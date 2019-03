Ángela Ballester, de Podemos: "El país que ha presentado Rajoy en el que todo va bien no es real"

CREE QUE LA PRESENTACIÓN DE LOS PGE ES UNA "HUIDA HACIA DELANTE"

La secretaria de Coordinación ejecutiva de Podemos, Ángela Ballester, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado un país que "no es real" sino que ha mostrado "el país de Mariano Rajoy, donde todo va bien". Ballester ha apostillado que el líder del Ejecutivo no conoce a "las familias que sólo viven con una pensión y que sus hijos viven en Alemania porque aquí no hay oportunidades".