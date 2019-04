Ángel Gabilondo, sobre su candidatura por el PSM: "Si hablan conmigo ya lo dilucidaré, lo pensaré y decidiré"

Ha estado en las conversaciones de los socialistas desde el minuto uno. Suena como la apuesta de Ferraz para ser el candidato a la Comunidad de Madrid desde que Pedro Sánchez se quitara de en medio a Tomás Gómez. El protagonista aclara a laSexta. "En este momento no hay nada hecho, ni cerrado, ni es una historia de qué pienso yo o dejo de pensar".

Nada cerrado. Subraya Gabilondo que los tiempos los marca la Gestora que dirige al descabezado PSOE madrileño. "Tenemos que ser respetuosos con los partidos, sus procesos y sus procedimientos. Que los hagan. Y después de hacerlos, pues haya lo que haya, ya hablarán conmigo, si lo tuvieran que hacer, porque a lo mejor tienen que hablar con otro, no sé con quién", decía. Sólo entonces, Gabilondo pensará y decidirá que hacer.

Estos días algunos medios como El Mundo, han apuntado que Gabilondo estaría dispuesto a aceptar pero con la condición de que no haya "ni ruido ni primarias". Él lo desmiente: "Yo no pongo condiciones para nada, ni soy quién y no se ha hablado conmigo en términos de poner una dirección concreta para poner unas condiciones".

En todo caso, el reglamento de los socialistas para ser candidato es claro en su artículo 28. El requisito para presentarse es ser militante del Partido Socialista. Y Ángel Gabilondo no lo es y apunta: "No estoy pensando en afiliarme al partido socialista. Yo tengo unas convicciones sociales pero no he pensado en afiliarme a un partido político".

Y añade: "Me parece sensato que se diga que se diga que quienes no son de los partidos no entren dentro de los procesos o procedimientos que los partidos están haciendo".

Con todo Gabilando no cierra la puerta, al mismo tiempo que ya hay quien la ha abierto de par en par para ser candidato socialista a presidir Madrid.