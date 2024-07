Ángel Cristo Jr. habla sobre la demanda de su madre, Bárbara Rey, contra él. "Yo le he dedicado los mejores años de su vida y ahora los que le queden y los que me queden a mí tienen que ser felices, ella al lado de sus gatos y yo de Ana", declara el hijo de Ángel Cristo.

Al ser preguntado por si ha recibido la demanda que ha interpuesto su madre contra él, responde que no. "Si te digo la verdad, estoy deseando que me llegue porque quiero saber lo que pone, quiero saber por qué me demanda", se sincera Ángel Cristo Jr., que añade "ella verá lo que hace".

"Duras palabras", opina Alfonso Arús tras ver el vídeo, mientras David Broc piensa que con lo que ha dicho de los gatos ha ido a hacer daño a su madre. "Dando la idea de una señora que solo está con sus gatos", apunta.