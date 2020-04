Primera voz del PP que se pronuncia después de que la portavoz del Gobierno anunciara una reunión de Pedro Sánchez con Pablo Casado este mismo jueves: "Las cosas no se hacen así", ha espetado Cayetana Álvarez de Toledo, que ha aquejado una falta de "respeto" no solamente al jefe de la oposición, sino "a sí mismo como presidente".

"Esto refleja una manera de entender la unidad y el consenso en política. La unidad no es una imposición, la unidad no se ordena. Nace del respeto al otro y de una deliberación fértil, a veces intensa difícil y adulta entre políticos. No se hacen las cosas de esta manera", ha insistido.

María Jesús Montero anunció la cita en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, algo que sorprendió al PP. Según fuentes del Partido Popular a laSexta, nadie ha hablado con miembros del partido.

Desde el Ejecutivo, sin embargo, han asegurado que el anuncio al PP se ha producido "en paralelo" a la comparecencia que emitía el Ejecutivo en directo. Y añaden que se han realizado dos llamadas telefónicas entre miembros del Ejecutivo y el PP a través de los canales habituales, una a mediodía y otra por la tarde.

Llamadas en paralelo y anuncios a través de la prensa

El PP insiste en que se han enterado "por la prensa de una reunión ya cerrada, sin haber recibido ninguna información ni consulta previa". En este contexto, aseguran haber "contactado con el gabinete de Sánchez para trasladar su disconformidad con esta actitud, y para informar de que en caso de que tenga interés en que se produzca un encuentro, se acuerde de forma conjunta una fecha en los próximos días".

Sobre si el líder del PP debe o no acudir, la portavoz de la formación ha asegurado que no es ella "quien opina", aunque ha apuntado: "Creo que esta mayoría de Gobierno, la coalición con los comunistas y la alianza con los separatistas, es perfectamente incompatible con una salida a la gravísima crisis económica y social que se avecina".