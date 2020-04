La intención del presidente del Gobierno es mantener esta misma semana la primera reunión para buscar ese gran pacto de Estado para la reconstrucción del país, como él mismo anunció el jueves durante el debate en el Congreso para solicitar la prórroga del estado de alarma.

Fuentes de Moncloa aseguran que ha habido aproximaciones de agenda con diversos interlocutores y, señalan, no está claro que el presidente vaya a comenzar esa ronda de contactos con el líder de la oposición; puede hacerlo, añade, con los agentes sociales en primer lugar.

Aseguran que Pedro Sánchez tiene la "absoluta determinación" de buscar acuerdos, y que no va a rebajar ni su intención ni su ambición "por el hecho de que algunos hayan acogido la idea de forma cortoplacista", apuntan, según informa la periodista de laSexta Esther Redondo.

Fuentes del PP dicen que de momento no han recibido ninguna comunicación de Moncloa, informa David Junquera, y desconocen si serán los primeros o se hará una conferencia con todos los partidos. Desconocen por completo en qué formato está pensando Moncloa.

Su presidente, Pablo Casado, en una entrevista este lunes sí ha asegurado que "siempre que llama Sánchez, atiendo a la llamada, siempre estamos dispuestos, (...) El PP lleva dos años intentando pactar", pero dice que no hay que detenerse en eso mensajes "propagandísticos, porque, insisto, estamos en plena batalla".

"Hoy sigue muriendo gente, se contagian miles de personas a diario. ¿Por qué entretiene Sánchez su tiempo hablando de los Pactos de la Moncloa? Llevamos un mes hablando de globos sonda. El Gobierno no lo está haciendo bien. Le apoyaremos para salvar vidas, no para repartir responsabilidades en plena batalla", ha afirmado el presidente del PP en una entrevista en Antena 3.

Ha insistido en que el presidente del Gobierno no le llama "desde hace 10 días. Somos quienes apoyan las medidas de contención que rechazan sus socios. Parece que Sánchez habla de reconstrucción cuando estamos en plena guerra, como dice él. Le pido pactos por las mascarillas, por los test, para bajar el paro".

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero también se ha pronunciado sobre este asunto y ha dicho que aunque el Gobierno "tiene la principal responsabilidad", "después la tiene el principal partido de la oposición": "No hay factor político que lo impida, los partidos que hace 40 años firmaron estando en la oposición, luego ganaros las elecciones (...) es una reflexión para el señor Casado, tiene que arrimar el hombro, demostrar que no solo es oposición, también alternativa"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado este lunes que de los "famosos Pactos de la Moncloa" no le consta "absolutamente nada" y de la anunciada reunión esta semana no ha recibido "ni una llamada". "No sé si se va a hacer esta semana, qué día, cómo van a ser o si habrá una ronda individual, no tengo la menor idea", ha dicho Esteban en una entrevista en RNE

En cuanto al levantamiento de las restricciones de este lunes, día en el que los trabajadores de actividades económicas no esenciales han vuelto al trabajo, el líder del PP considera que ha "habido mucha improvisación". "Se ha hecho de forma repentina con alguna modificación anoche a última hora", ha asegurado.

"Un Gobierno que no ha podido garantizar la protección siquiera de los sanitarios, cómo va a garantizar ahora que en la boca de un Metro o en todas las industrias los trabajadores vayan a trabajar protegidos", se ha preguntado.

Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que se están cumpliendo las medidas de seguridad y que la hora punta este lunes se ha desarrollado con normalidad: "Me satisface escuchar que los operarios que han ido hoy a trabajar tenían los medios necesarios para desarrollar su trabajo", ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en una entrevista en la Ser.

"Este Gobierno sigue los criterios del comité científico. Nuestro objetivo es la salud de la sociedad. La jornada se está desarrollando dentro de la normalidad en la situación de excepcionalidad que llevamos", y ha añadido que el uso de mascarillas "es una recomendación para cuando no se puede guardar la distancia social de dos metros".

Ante las críticas de algunas comunidades por no alargar la "hibernación económica", ha respondido el ministro de Transportes, José Luis Ábalos: "Hay una reunión semanal con los presidentes de las comunidades autónomas donde cada uno traslada su preocupación. Y evidentemente se toman las decisiones en consecuencia de esas reuniones. Es muy difícil alinear los intereses de todos. El Gobierno trata de equilibrar".