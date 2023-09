El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha cargado duramente contra Sánchez por, ha dicho, "apuñalar a los españoles con la amnistía ya pactada" y ha comparado la amnistía con la esclavitud en un polémico discurso en el marco del pleno del Ayuntamiento de Madrid en el que se debate la posible Ley de Amnistía a petición 'popular'.

El 'popular' ha asegurado que "la amnistía no cabe de ninguna manera en nuestro orden constitucional" y ha hecho una polémica comparación: "Decir que la amnistía se puede hacer porque no está prohibida en la Constitución es lo mismo que decir que la esclavitud se puede llevar a cabo porque no lo prohíbe la Constitución".

Antes del pleno, el 'popular' había catalogado de "avergonzante" que Sánchez "ya hubiera negociado la amnistía": "Invito a Rita Maestre y a Reyes Maroto a que se pronuncien sobre si están a favor de ese independentismo racista. No podemos consentir que en Madrid tengamos que cumplir la ley y en Cataluña no. Aquí no van a defender ni la convivencia ni la reconciliación, sino una estrategia para permitir que Sánchez pueda seguir en el poder", ha aseverado.

El PP de Madrid quiere que se muestre el rechazo a la tramitación de esta posible norma o de un indulto generalizado no individualizado. A través de la proposición que se debate hoy en pleno, el Grupo Popular "anima a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas". PSOE y Más Madrid han votado en contra de la propuesta de los 'populares' contra la amnistía, mientras que Vox y PP han votado a favor.