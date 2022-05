El alcalde de Madrid, José Luis-Martínez Almeida, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en 'El Confidencial': "Creo que Pedro Sánchez tiene un problema y una obsesión con Madrid y que lo ha demostrado a lo largo del tiempo; ha puesto en el objetivo a Madrid", ha denunciado el alcalde popular, quien ha dicho que asumen esto porque saben que tienen "la confianza mayoritaria de los madrileños".

Además, Almeida ha asegurado que "la Fiscalía de Delgado depende directamente de la voluntad" del presidente del Gobierno. "Parece difícil pensar que la fiscal general es independiente de un Gobierno al cual se presentó por las listas electorales del PSOE y que, sin solución de continuidad, pasó de ministra de Justicia a fiscal general del Estado", ha expresado el alcalde del PP.

Por tanto, según Almeida, "hay motivos más que suficientes para pensar que la Fiscalía, como institución encarnada por Delgado, depende directamente de Pedro Sánchez y de la voluntad política de este". "Hay también una serie de contratos del Gobierno que están denunciados ante Anticorrupción, dejemos que la Fiscalía trabaje", ha apostillado.

Por otro lado, José Luis-Martínez Almeida ha mostrado su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "La presidenta debe tener las manos libres para elegir a su equipo", ha defendido, al tiempo que ha expresado que se siente respaldado por Alberto Núñez Feijóo, y ha agradecido a Begoña Villacís su apoyo.

En lo referente al caso de las mascarillas, el alcalde ha insistido en que fue "engañado", y que no se ha demostrado ninguna irregularidad. "A nosotros en todo momento nos transmitieron que (Luis Medina y Alberto Luceño) no eran intermediarios, ni comisionistas, que no iban a cobrar nada y, por lo tanto, nosotros, desde ese punto de vista, hemos sido engañados", ha asegurado, a lo que ha añadido: "Todos tenemos que aprender de eso".