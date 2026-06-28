Aliança Catalana aparta a su candidato en Figueres por mantener una relación con una exalumna menor de edad.

El contexto El partido ultra catalán ha alegado que la situación personal de Arnau Liesa "es incompatible con los principios del partido". El ya excandidato ha sido el que ha explicado los motivos en un comunicado.

El partido Aliança Catalana ha apartado a su candidato en Figueres, Arnau Liesa, debido a una "situación personal incompatible con los principios" del partido. Liesa, por su parte, ha explicado que se desvinculó voluntariamente tras revelar que mantiene una relación con una joven menor de edad, aunque mayor de 16 años, a quien conoció como alumna. A pesar de que la relación era conocida en su círculo personal, no informó al partido, lo que podría afectar su imagen. Liesa, de 30 años, reconoce su "error" y deja sus cargos para evitar perjuicios al partido. Aliança agradeció su desvinculación y seguirá trabajando por una candidatura sólida.

El partido ultra Aliança Catalana ha apartado a su candidato en Figueres (Girona), Arnau Liesa, por "una situación personal incompatible con los principios" del partido, y, poco después, el propio Liesa ha explicado que se ha desvinculado voluntariamente de la formación y que mantiene una relación con una joven menor de edad, aunque mayor de 16.

En un comunicado hecho público este domingo, Aliança ha explicado que la dirección del partido ha tomado la decisión por unanimidad "después de una situación personal que no fue puesta en conocimiento del partido" y que es incompatible con los principios fundacionales de su proyecto, sin especificar de qué se trataba.

Posteriormente, el mismo Liesa ha hecho un comunicado en el que explica que, desde principios de este año, está saliendo con una menor de edad, mayor de 16 años, que conoció siendo alumna suya y que, a pesar de que era una relación "pública y conocida" en su círculo personal, no la puso en conocimiento del partido.

"No valoré suficiente que esta circunstancia podía acabar afectando la imagen pública y generar un perjuicio a una organización que está muy por encima de cualquier proyecto personal", ha indicado Liesa, de 30 años.

Liesa dice que reconoce el "error" y deja todos sus cargos en Aliança para evitar "cualquier perjuicio" al partido: "Si tuviera que volver a elegir entre esta historia de amor y cualquier otra circunstancia de mi vida, volvería a tomar exactamente la misma decisión".

Por su parte, el partido ha explicado que, tras comunicar la decisión a Liesa, "este ha optado por desvincularse voluntariamente del partido", un hecho que Aliança le ha agradecido. La formación ha señalado que "seguirá trabajando para ofrecer a los vecinos de Figueres una candidatura sólida, honesta y fiel a los valores" del partido.

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