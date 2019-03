El alcalde de Mérida también contrató con una constructora de la 'trama Púnica'

Otoño de 2004, Pedro Acedo, alcalde de Mérida, pasa un fin de semana abatiendo venados invitado por Dyco. Un año después la constructora madrileña da el salto y empieza a apuntarse obras en la capital extremeña. Proyectos como la reforma de una avenida o la pavimentación del centro por 6,8 millones, unos contratos que ahora pide revisar la oposición.

Se le dieron obras a Dyco incluso diez días antes de las elecciones. El alcalde no se plantea marcharse del cargo y no habla del asunto, más allá de un comunicado y de lo que explica su mano derecha, Fernando Molina. "Las contrataciones son legales y nosotros no nos metemos en temas personales de Gobierno y oposición".

Acedo terminó en la cacería 'Púnica' gracias a otro viejo conocido del PP Extremeño: el expresidente del Senado Juan Ignacio Barrero, que entonces trabajaba para Dyco invitó a Acedo. "Yo le invité, porque es cazador, pero estuvimos, nos volvimos y santas pascuas", ha explicado Barrero en una entrevista. A juicio de esos casi siete millones de euros en contratos, los más cazadores fueron los de Dyco.