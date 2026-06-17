Albiol utiliza un robo en Badalona para volver a apostar por su campaña de criminalizar al migrante: expone a un hombre y le califica de "escoria humana"

Los detalles El alcalde de Badalona ha difundido la imagen de un hombre para contar que fue detenido por uno de sus escoltas cuando intentaba robar el bolso de una mujer: lo ha expuesto sin juicio, sin preservar su identidad ni proteger sus derechos, los que tienen todos.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha compartido este miércoles una fotografía que laSexta sí ha tapado. El alcalde 'popular' ha contado que el hombre de la imagen que ha difundido ha sido detenido por uno de sus escoltas cuando intentaba robar el bolso de una mujer. Y lo expone así, sin juicio, sin preservar su identidad y sin proteger sus derechos, los que tienen todos, también los que delinquen. Pero Albiol se lo salta todo, lo condena directamente y le impone la pena: mandarle a nado a su país, a Marruecos.

Más del 18% de la población de Badalona es migrante, lo que se traduce en más de 42.000 personas. Pero Albiol se fija solo en él, no en los demás. Es otro de sus ejercicios racistas en busca del voto, volver a apostar por la campaña de criminalizar al migrante. No tenemos constancia de que haga lo mismo con delincuentes nacionales, que también los habrá en Badalona.

Albiol lo ha hecho en una publicación en X, en la que además de mostrar el rostro del joven, le ha llamado "escoria humana que ha venido de Marruecos". Tras esto ha contado que ha dado "un tirón a una señora de 81 años en el barrio de Llefià".

"Por suerte, allí estaba uno de mis escoltas de Badalona que, tras una persecución a pie de varios minutos, finalmente ha conseguido darle. Hay que ser muy canalla para atracar a una mujer octogenaria. Hoy no le ha salido bien", ha escrito.

"Si fuese por mí, lo devolvía a nado a Marruecos. Lamentablemente, gracias al actual Gobierno, mañana volverá a estar en la calle. Nosotros, en Badalona, seguiremos trabajando cada día en favor de nuestros vecinos y para que quien venga a delinquir sepa que aquí encontrará una respuesta firme", ha agregado, tras lo que ha felicitado al agente de la Guardia Urbana "por su excelente actuación y también al ciudadano que le ha ayudado en la persecución y detención".

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