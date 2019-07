Albert Rivera ha salido del Hospital Puerta del Sur de Móstoles, en Madrid, tras recibir el alta médica. Lo ha hecho acompañado de su pareja, la cantante Malú, y ha querido agradecer la presencia de los medios de comunicación.

"Quería dar las gracias a todos los profesionales de la prensa que habéis salido aquí incluso en el hospital y a centenares de mensajes que hemos recibido en el hospital", ha apuntado. El líder de Ciudadanos ha asegurado que "ha sido un susto" pero que ya se encuentra "muchísmo mejor".

"Me pegué un buen susto, hemos pasado unos días en el hospital, pero bueno me han dado el alta, me han dicho que a cuidarse, espero volver a trabajar pronto para todos los españoles", ha zanjado.

Albert Rivera ha permanecido ingresado en el centro médico desde este miércoles, donde ha sido sometido a un tratamiento de hidratación y antibióticos por vía intravenosa por una gastroenteritis aguda, seguramente por salmonela. Según el parte médico del líder de la formación naranja, sufrió "un cuadro sincopal secundario a una gastroenteritis aguda probablemente por salmonella".

El político ha asegurado que, según le han confirmado los médicos, podrá incorporarse a la vida pública a partir del "lunes o el martes". Esta aparición pública con su pareja, la cantante Malú, es la primera desde que se confirmase su relación. Un gesto con el que han querido normalizar esta relación tan comentada en los medios de comunicación.