El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha cargado este miércoles contra el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acusado de "abrazar las tesis más xenófobas de la extrema derecha". Así lo ha señalado en referencia a un mensaje en X del 'popular', donde ha afirmado que Pedro Sánchez alienta un "efecto llamada" con sus propuestas desde África.

Feijóo ha sostenido que "es irresponsable alentar un efecto llamada en la peor crisis de migración irregular", haciendo referencia a los planes del Gobierno para luchar contra el drama migratorio. "En vez de ir a África a combatir las mafias, Sánchez promociona España como destino", ha asegurado, añadiendo que lo hace "al revés que el resto de la UE".

"Quien venga, contrato en origen y carta de cumplimiento de nuestras leyes", ha sostenido Feijóo. A esto, el ministro Albares, en una entrevista en La hora de La 1 (TVE), ha asegurado que ha visto el tuit del presidente 'popular' y ha considerado que "abraza las tesis más xenófobas de la extrema derecha".

En la misma línea, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado que "Feijóo llegó diciendo que era moderado y que no iba a hacer política a golpe de tuit": "Se lo recuerdo". Y, en un tono duro, ha tildado el tuit de "bajeza moral, que no se puede permitir al jefe de la oposición". "No es compartido por militancia del PP y por sociedad española que está por encima de esa bajeza", ha sostenido, añadiendo que pretender "superar a la extrema derecha" con un mensaje "de extrema inhumanidad".

"Espero que se esté arrepintiendo y que borre su cuenta", ha subrayado Rodríguez, quien le acusa de estar "utilizando el dolor de las personas". "Los migrantes son personas que se mueven por guerras. Son seres humanos como nosotros. Esa perspectiva humanista no puede perderse", ha zanjado la ministra.

Albares pide que "apoye por lo menos a los suyos" con la Ley de Extranjería

Por otro lado, el ministro de Exteriores ha pedido de nuevo que se apoye la Ley de Extranjería para evitar el colapso en Canarias y las ciudades autónomas Ceuta y Melilla, así como un drama mayor para los menores no acompañados. "El Gobierno tiene encima de la mesa una propuesta que no ha salido por una única razón, porque el PP, desde una enorme irresponsabilidad y también desde una falta de humanidad absoluta, no ha querido que haya consenso para lo que tiene que ser una política de Estado", ha defendido Albares.

Asimismo, ha dirigido un mensaje a los del PP tras las peticiones de los presidentes de Canarias y Ceuta Fernando Clavijo y Juan Jesús Vivas, respectivamente. "Les diría que si no quieren apoyar al Gobierno, por lo menos que apoyen a los suyos. Al Gobierno del PP en Ceuta o Canarias", ha zanjado.

Por eso, que el PP no apoye la solución del Gobierno, apoyada por dichos presidentes, les "parece una falta de responsabilidad y humanidad absoluta por parte del PP"." "Esos menores tendrían una solución fácil, sencilla y rápida que el Gobierno ha puesto encima de la mesa. El PP está corriendo detrás de Vox en un discurso alarmista, xenófobo y que intenta dividir a la sociedad española", ha destacado.