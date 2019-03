Aguirre pide a Rajoy más ideología y menos economía: "No es lo único en política"

La presidenta del PP de Madrid y candidata a la Alcaldía, Esperanza Aguirre, ha manifestado que el Partido Popular no debe centrase sólamente en economía porque, según ha dicho, "no es lo único en política". Asimismo, la popular ha declarado que no tiene que "opinar" sobre supuestos enfrentamientos internos entre Maria Dolores de Cospedal y Javier Arenas para añadir, a renglón seguido, que las encuestas son para ella un "estimulo". "



Sobre esa cuestión no tengo que opinar", ha señalado a los periodistas a su llegada a La Vaguada, donde tenía un encuentro ciudadano. En cuanto a las encuestas, Aguirre ha asegurado que siempre son para ella "un estímulo, ya sean "buenas, malas o regulares".