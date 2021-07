En torno al 40% de los nuevos casos de COVID-19 o de sus contactos más próximos no hace la cuarentena o no de la manera indicada por las autoridades sanitarias, según ha confirmado este domingo Xavier Llebaria, director de la Agencia de Salud Pública. Llebaria, en una entrevista con TV3, ha indicado que seguir la cuarenta "es un elemento fundamental, de solidaridad y de percepción del riesgo" y que es importante que los que no siguen el confinamiento entiendan que "hay personas que entran en las ucis" por el virus.

"Llamamos a toda la sociedad a la responsabilidad para no perder el respeto" al virus, ha agregado, al tiempo que ha insistido en la importancia del aislamiento en los casos indicados por las autoridades sanitarias. Llebaria ha pronosticado que en los próximos días continuarán creciendo los contagios por el coronavirus, una explosión epidémica que ha atribuido al "aumento de la interacción" en fiestas y actividades por el fin de curso de la población más joven, de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, y sin vacunar.

Este responsable de Salud ha señalado que, antes del puente de la festividad de Sant Joan, ya se había detectado un aumento de casos en la población de aquella franja de edad, pero que las celebraciones de la citada fiesta han propiciado que "el virus circule con una velocidad de transmisión muy elevada". Ha puntualizado, no obstante, que esta quinta ola es diferente a las anteriores porque "circula en una franja de edad con un porcentaje de inmunidad por vacunación nulo, como en una autopista libre" y porque lo hace con la variante Delta, cuyo poder de contagio es un 62 por ciento más alto que la predominante anteriormente, la Alfa o británica.

La suma de todos estos factores, ha agregado Llebaria, lleva a la previsión de que "los casos diagnosticados seguirán aumentando en los próximos días", en los que se verá también si han tenido impacto las últimas medidas adoptadas con motivo de la expansión de la pandemia, como el cierre de la mayoría de los locales de ocio nocturno. En ese pronóstico sanitario se incluye también, ha dicho, la expansión de la variante Delta, que representa ahora el 42 por ciento de los casos, un escenario "que pasa en otros lugares del Estado español y de Europa".

Llebaria ha confirmado también que, a pesar de esas circunstancias, Salud no tiene previsto realizar test a los contactos de los casos positivos asintomáticos porque "ahora toca centrar la atención en las personas con síntomas de covid". Tampoco harán cribados masivos, pues ha argumentado que no son efectivos "si no son quirúrgicos". Llebaria, en este contexto, no ha descartado la adopción de más medidas restrictivas, y ha dicho que "todo está sobre la mesa" pero que "se irá viendo día a día".

Ha defendido, por otro lado, la fiabilidad de los test que se realizan para asistir a los festivales de verano, en los que ha pedido que se cumpla la norma de mantener siempre puesta la mascarilla. Llebaria ha reconocido también la preocupación de su departamento por la presión que en esta quinta ola sufren los centros de atención primaria y que la misma se traslade a los hospitales, sobre todo en la época de las vacaciones de verano. "Este es uno de los indicadores de salud, el que nos puede marca la línea roja", ha concluido.