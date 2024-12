Los afectados por la DANA se quejan de la lentitud de las ayudas: "Se va solicitando pero aquí no llega nada"

Mientras los Gobiernos siguen anunciando ayudas, los afectados por la catástrofe de la DANA denuncian la lentitud en la llegada de estas subvenciones cuando ellos lo han perdido todo. Algunos cuentan a laSexta los principales problemas a los que se enfrentan para solicitarlas tras sufrir la peor gota fría del siglo en la Comunitat Valenciana, que dejó una imagen de destrucción y de devastación.

El Gobierno central y la Generalitat Valenciana han prometido 17.000 millones de euros entre ayudas directas y créditos, pero tardan en llegar. Por ejemplo, la casa de Antonio, uno de los afectados por la DANA que todavía no ha recibido ninguna ayuda, sigue inhabitable y cuenta que "está lleno de agua todavía". Él vive en casa de su hijo porque, añade, sino "tendría que ir bajo un puente": "Se va solicitando pero aquí no llega nada".

"Está siendo todo muy lento. Yo entiendo que somos muchísimos y que este requiere un tiempo pero no están facilitando nada", explica, por su parte, María José. Ella es esteticista recibido 6.000 euros para su vivienda y 5.000 para su negocio, pero todo tras mucha burocracia. "No lo están poniendo nada fácil. Vas y las colas son interminables. Yo ya he ido dos días seguidos", lamenta María José.

El Ejecutivo central ha anunciado este mismo martes una nueva línea de créditos para pymes que consiste en "préstamos que van desde 25.000 euros a 150.000". Así lo ha trasladado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Las empresas son las que han recibido por ahora más ayudas directas: 222 millones de euros. Lejos de los 142 millones de euros del Consorcio de Seguros para coches, y aún más, de los 25 millones abonados para viviendas.

Mientras personas como José María solo han recibido 5.000 euros para reconstruir su restaurante mexicano, mucho menos de los que necesitaría. "Mínimo unos 30.000 o 35.000 necesitaría para poder abrir", cuenta. También ha recibido 8.000 euros de la plataforma Alcem-se de Juan Roig. Fue la primera ayuda que recibió: "Tres llamadas de teléfono y rellenar dos cuestionarios y en día y medio tenía el dinero en mi cuenta".

La plataforma de Roig destinará 35 millones para levantar negocios afectados por la DANA y la Fundación Amancio Ortega, 100 millones más.