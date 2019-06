Ada Colau, dispuesta a recibir los votos de Valls para seguir como alcaldesa de Barcelona

A dos días de la constitución de los Ayuntamientos, Ada Colau se ha mostrado dispuesta a recibir el apouyo de Manuel Valls para seguir gobernando. Va a preguntará a las bases de Barcelona en Comú (BComú) si prefieren un acuerdo de gobierno con el PSC, o un pacto con ERC, "con Ernest Maragall de alcalde".

La primera opción, la del acuerdo con PSC y Colau como alcaldesa, sería viable gracias al apoyo ofrecido por Manuel Valls. El candidato apoyado por Ciudadanos ha ofrecido a Colau sus tres concejales para la investidura si formaba gobierno con los socialistas. Su oferta, a día de hoy, sigue en pie.

Los 3 votos de Valls

"El acuerdo con el PSC no es suficiente. Esos tres votos los ha ofrecido Valls. Es una situación que no nos gusta y nos ha hecho dudar mucho", ha dicho Colau. Ha añadido que no han renunciado a gobernar y que para mantener la agenda del cambio "no renunciaremos por tener los tres votos que no hemos ido a buscar y que se nos han ofrecido".

Colau, que había rechazado los votos de Valls, ahora lo plantea como una opción para seguir gobernando.

"Ha sido un debate difícil, no es la situación que queríamos, pero estos 3 votos son sin condiciones y no van a modificar nuestras posiciones respecto a los presos (...) Para hacer políticas que mejoren la vida de la gente, creemos que es clave no renunciar a la alcaldía", ha concluido.

Aunque la opción de la alcaldesa en funciones es un tripartito de BComú con ERC y PSC, ha tenido que renunciar y plantear estas dos posibilidades ante el bloqueo de las negociaciones. El PSC ha insistido en que no entrará en un gobierno con los independentistas, y ERC prefiere a JxCat como socio de gobierno.

Las votaciones serán la tarde del jueves y el viernes. Se consultará a los cerca de 10.000 inscritos en la formación. En ambos casos, el acuerdo de gobierno se firmaría tras la investidura y su concreción sería nuevamente sometida a votación por las bases de la organización.