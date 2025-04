La acusación popular pide la imputación de Iñigo Errejón por desobediencia en el caso por agresión sexual a Elisa Mouliaá

La acusación popular solicita que se amplíe la imputación de Iñigo Errejón por desobediencia en el caso por agresión sexual a Elisa Mouliaá por su comportamiento ante el juez instructor, Adolfo Carretero, al desafiarle por no entregarle su teléfono móvil.

"Pese a ello y teniendo pleno conocimiento de forma clara, concisa y nítida del mandato judicial, el investigado desafía el mismo desobedeciendo un decisión judicial y obstaculizando el transcurso de la instrucción", asegura la acusación en un escrito al que ha tenido acceso laSexta.

Elisa Mouliaá ha entregado su teléfono móvil al juez que investiga a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz en septiembre de 2021. El exportavoz de Sumar, sin embargo, no lo ha hecho, aunque el magistrado también se lo había requerido, a la espera de que se resuelva su recurso de apelación contra esta medida.

La denunciante, en cambio, sí que ha entregado el suyo y ha asegurado que el juez encontrará en ese dispositivo "pruebas que delatan que no hubo consentimiento y que hubo una agresión". Así lo ha manifestado ante la prensa a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla este viernes, acompañada por su abogado.

"Esto parece el día de la marmota", ha señalado la denunciante, que ha recordado que ya acudió al juzgado a entregar su teléfono anteriormente, pero entonces no pudo ser analizado por motivos técnicos. "No tenemos nada que ocultar y esperemos que el acusado se presente esta vez", ha dicho. Paralelamente, la defensa de Errejón confirmaba que no acudiría.

A la pregunta de qué encontrará el juez Adolfo Carretero en su terminal, Mouliaá ha aseverado que en él hay conversaciones que prueban la agresión. "La conversación con Íñigo Errejón, la conversación con mi amiga Jana en la que le decía ese día que me había invadido y que me había acosado, las conversaciones con otros testigos...", ha detallado.