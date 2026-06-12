El PP acusa a Zapatero de "mentir dolosamente" sobre sus joyas y la izquierda le exige explicaciones: "Debe aclarar de dónde salieron"

La UDEF encontró decenas de joyas y relojes en la caja fuerte del despacho de Zapatero

El contexto El portavoz de Zapatero dijo que las joyas incautadas por la Policía valían máximo 50.000 euros, cuando superan el millón.

El valor millonario de las joyas incautadas a José Luis Rodríguez Zapatero ha generado sorpresa y controversia, incluso en su propio partido. Mientras que el PSOE mantiene su apoyo al expresidente, la oposición, tanto a la izquierda como a la derecha, exige explicaciones. La ministra Diana Morant ha defendido a Zapatero, criticando un supuesto doble rasero en la justicia. Sin embargo, figuras del PP y Vox han acusado a Zapatero de mentir y corrupción, con comentarios irónicos y críticas severas. Desde la izquierda, también se piden aclaraciones sobre el origen y valor de las joyas. Zapatero deberá declarar ante la Audiencia Nacional la próxima semana.

El valor millonario de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero incautadas por la Policía ha sorprendido hasta a su partido, ya que es una tasación muy distinta a la que dio el portavoz del expresidente. Pese a todo, el grueso de su partido le arropa. Todo lo contrario por parte del resto de formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como a la derecha. Todas coinciden en exigir explicaciones al expresidente del Gobierno.

Desde el Gobierno, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reiterado su "apoyo y confianza" a Zapatero. "Creo que efectivamente en este país hay un doble rasero y que la justicia no es igual para todos", ha defendido.

Gran parte de los socialistas han mantenido este viernes su apoyo, incluso después de que el portavoz del expresidente haya reconocido haber cifrado el ajuar de joyas muy por debajo del valor real. En la oposición, sin embargo, han cargado contra él y el PP le ha acusado de mentir sin miramientos.

"Si se hubiese cometido un error, Zapatero le habría dicho: 'Oye, has dicho esto y no es cierto, sal a decir que no es entre 30.000-50.000, que esto me lo dio tal persona, que fue un regalo, lo tributé y que cuesta 1,3 millones'", ha declarado Ester Muñoz, que ha asegurado que "hay intención de mentir dolosamente".

Los 'populares' han tirado de ironía e Isabel Díaz Ayuso se ha lanzado a la piscina calificando en sus redes sociales una cerveza como una "joya para declarar". Al mismo tiempo, Elías Bendodo ha llamado "joyero" a Zapatero y Cuca Gamarra le ha señalado como "foco de corrupción".

En Vox han optado por calificar la situación como "atroz". "Zapatero con joyas de un millón de euros guardadas en la caja fuerte de un piso que era del PSOE. Es el latrocinio máximo, es sencillamente tremendo", ha considerado José María Figaredo, secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso.

La izquierda reclama explicaciones

En la izquierda, también se ha mostrado incomprensión por lo ocurrido y han salido a pedir explicaciones. "Joyas con un valor que es absolutamente desproporcionado a lo que solemos tener el común de las personas y, bueno, todo esto, lo que exige es explicaciones cuanto antes y clarificación", ha exigido Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida.

Asimismo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha comentado que lo que debe aclarar es "de dónde han salido, más que cuánto cuestan". "Yo creo que es la pregunta que nos debemos hacer y en la que espero que Zapatero pueda dar todas las explicaciones", ha incidido.

De momento, habrá que esperar esas respuestas hasta la semana que viene, cuando Zapatero está llamado a declarar ante la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra.

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