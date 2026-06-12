Morant mantiene su confianza en Zapatero mientras el PP habla de "contrabando" y un "horizonte aún más negro para Sánchez"

¿Qué han dicho? La ministra apunta a una Justicia "que no trata igual a unos que a otros" con los 'populares', en palabras de Bendodo o de Gamarra, afirmando que la situación "no da más de sí".

El juez José Luis Calama ha abierto una investigación separada sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos fiscales y de contrabando, tras hallar joyas en su despacho valoradas en más de 1,3 millones de euros. El PSOE espera que Zapatero aclare el origen de las joyas en sus declaraciones ante el juez. Diana Morant, ministra de Universidad, Ciencia e Innovación, ha expresado su confianza en Zapatero, cuestionando el momento de la filtración. Desde el PP, Elías Bendodo y Cuca Gamarra han criticado duramente al expresidente, sugiriendo corrupción. El juez señala que la posesión de las joyas podría indicar defraudación tributaria y contrabando, lo que podría llevar a una imputación fiscal significativa.

El juez José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra, ha abierto una pieza separada para investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscal y de contrabando. Todo, por las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho y que la joyería Ansurena ha tasado en más de 1,3 millones de euros.

Tras esta actualización en torno al caso que afecta al expresidente, en el PSOE esperan que Zapatero pueda explicar el origen de las joyas encontradas por la Guardia Civil. Que explique "todo lo que sea necesario" en las declaraciones ante Calama, fijadas para el miércoles 17 de junio y el jueves 18.

Diana Morant, en ese sentido, se ha pronunciado en desde Valencia manteniendo su confianza en Zapatero y poniendo el foco en el momento de la "filtración" del valor de las joyas del expresidente.

"La Justicia no trata igual a unos que a otros. Mantengo mi confianza en Zapatero", ha expuesto la ministra de Universidad, Ciencia e Innovación.

"No era socialismo, era contrabando"

En cuanto al PP, Elías Bendodo ha apuntado a Sánchez y a lo que, según ha compartido en redes sociales, era "contrabando".

"Al joyero Zapatero se le está poniendo el horizonte muy negro. A Sánchez, aún más. No era socialismo. Esto era contrabando", ha comentado en su perfil de X.

Cuca Gamarra, por su parte, ha puesto el foco en que Zapatero "ha pasado de faro moral de la izquierda a foco de corrupción".

"Ahora suma otros dos delitos por la "herencia" del millón y pico de euros en joyas aristocráticas. Esto no da más de sí", ha afirmado.

En el auto del juez Calama al que ha tenido acceso laSexta, se indica que la posesión de bienes de lujo de elevado valor constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante de bienes, en tanto que la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

Para el magistrado, la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46%.

Además, Calama argumenta que la actuación de Zapatero también podría encajar en un delito de contrabando en relación con los artículos. 2 y 3 de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando.