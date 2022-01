El abogado de Iñaki Urdangarin no descarta que haya una reconciliación entre el exduque de Palma y la infanta Cristina.

Como ya aseguró en una entrevista para Más Vale Tarde y ha vuelto a decir en declaraciones a 'En el món a RAC 1, "no es un cese, ni una separación, ni un divorcio, sino un tiempo en el que cada uno reflexionará y sentirá".

Así las cosas, ha asegurado que no se puede hablar de divorcio, sino que han llegado a un "acuerdo mutuo para hacer un comunicado en el que quede claro el compromiso que tienen con sus hijos".

El pasado 24 de enero emitieron un comunicado conjunto para informar de que habían decidido "de común acuerdo, interrumpir su relación matrimonial". Una misiva que llegó días después de que se conociera el vínculo del que fuera duque de Palma con otra mujer, como así lo mostraron unas fotografías en la playa.

"El comunicado se hace para mostrar que ellos son capaces de llegar un acuerdo y para tener un efecto balsámico a efectos de información pública, que estén tranquilos a raíz de esas fotografías, que puedan tener un periodo de reflexión sin intervención de otras personas", ha señalado al respecto.

Preguntado por una posible reconciliación entre ambos, el letrado no ha querido decir nada en concreto, pero sí ha señalado que la infanta "es extraordinaria y las personas extraordinarias, a veces, hacen cosas extraordinarias".

Asimismo, durante la entrevista ha confesado que a él también le sorprendieron las fotografías de Urdangarin con otra mujer, asegurando que él se enteró "el mismo día" de la publicación. "Durante diez años he visto una relación correcta, no he visto fisuras ni grietas", ha sentenciado.