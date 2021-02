A cinco días de que arranque el juicio por la caja B del PP, el extesorero del partido ha señalado en un escrito a la Fiscalía Anticorrupción al expresidente Mariano Rajoy: Bárcenas asegura que el exlíder era plenamente consciente de los pagos ilícitos al partido a cambio de contratos públicos y que Rajoy destruyó la documentación que lo prueba sin saber que él guardaba una copia.

Una documentación que, según apunta Bárcenas, fue sustraída en "gran parte" a su mujer cuando entraron a robar en su estudio. Ahora, el abogado del extesorero, Gustavo Galán, ha explicado en una entrevista en Onda Cero que en esa documentación hay elementos que pueden incriminar a personas que todavía no han sido imputadas ni juzgadas.

El letrado asegura que "si han existido comisiones finalistas" en el PP, "es coherente que alguien lo tiene que saber", aunque ha puntualizado que "no todas las personas que hayan podido recibir complementos" salariales tenían por qué conocer los hechos ilícitos: "Habrá que depurar quienes tenían conocimiento de estos hechos. Son conductas diferentes".

En esta línea, Gustavo Galán asegura que en la vista del próximo lunes se contará el contenido de esa documentación. "Tenía muchísima documentación, no solo en papel, sino en pen drive y que le fue sustraído o robado, como quiera usar la expresión, del estudio de su mujer donde entraron. Se llevaron prácticamente todo lo que tenía Bárcenas para reservárselo en su momento de defensa", ha apuntado.

Preguntado por quién fue la persona del PP que supuestamente le prometió que su mujer no ingresaría en prisión si se portaba bien, el abogado de Bárcenas ha señalado que se hace "referencia a unos intermediarios": "Dos abogados cuyo no nombre me permite que no diga aquí, no voy a identificar ni directa ni indirectamente, pero o que él ya comentó".

Desde el PP se limitan a señalar que se trata de "la estrategia de un preso" y apuntan que no tienen "nada que opinar". "Es parte del pasado que hemos olvidado, hemos aprendido, por la que nos hemos disculpado", apuntó este miércoles el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto.