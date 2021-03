El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha tenido que salir al paso después de que el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, haya rechazado un Gobierno con Pablo Iglesias: "Estamos en campaña. La fórmula del PSOE es salir a ganar sin interferencias anticipadas, no creo que haya ningún problema con el vicepresidente".

El también ministro de Transportes se ha visto en un brete por las declaraciones de Gabilondo, pero ha reconocido "su derecho" a definir "sus preferencias". Con todo, ha asegurado que todavía el partido "no ha tratado esta cuestión y tenemos una idea muy positiva de la coalición progresista".

Ángel Gabilondo ha rechazado en Al Rojo Vivo pactar un Gobierno con Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid tras las elecciones porque asegura que no le "gustaría que hubiera planteamientos radicales y extremos".

"Planteadas las cosas como están, yo no digo a Podemos. No quiero un clima de confrontación, de extremismo. No quiero eso sinceramente", ha dicho el candidato del PSOE a la Presidencia. "Con este Iglesias no", ha apuntado.

Preguntado sobre si dormiría "tranquilo" si tuviera a Pablo Iglesias de vicepresidente en un Gobierno liderado por él, ha dicho que no duerme "tranquilo nunca": "Me intranquilizaría que alguien en un planteamiento extremista y radical formara parte del Gobierno. Espero y deseo que esto evolucione hacia otra dirección. Pero planteadas así las cosas, no lo quiero, sinceramente".

Almeida tacha a Iglesias de "caricatura"

Al respecto también ha hablado el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, que ha pedido al candidato del PSOE que llame al presidente del Gobierno y le pida que rompa con Unidas Podemos y Pablo Iglesias.

"Si Gabilondo se cree lo que dice y quiere que le creamos, que llame a Sánchez y le diga que no puede tener un Gobierno nacional con Podemos e Iglesias", ha señalado el también alcalde de la capital.

Además, ha solicitado que el candidato "imponga su talante al de su partido", ya que con él "se puede hablar", mientras que Sánchez "embarra".

Asimismo, en relación con las acusaciones de Iglesias de que Ayuso podría acabar en la cárcel si la investigan, Almeida dice que es el todavía vicepresidente segundo quien podría terminar preso: "Ese señor estaría imputado si no es porque está aforado. Está mucho más cerca de la cárcel de lo que estará Ayuso en toda su vida".

Seguidamente, el alcalde ha pedido "ignorar" a Iglesias, que es "una caricatura".