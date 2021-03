Ángel Gabilondo ha rechazado en Al Rojo Vivo pactar un Gobierno con Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid tras las elecciones porque asegura que no le "gustaría que hubiera planteamientos radicales y extremos".

"Planteadas las cosas como están, yo no digo a Podemos. No quiero un clima de confrontación, de extremismo. No quiero eso sinceramente", ha dicho el candidato del PSOE a la Presidencia. "Con este Iglesias no", ha apuntado.

Preguntado sobre si dormiría "tranquilo" si tuviera a Pablo Iglesias de vicepresidente en un Gobierno liderado por él, ha dicho que no duerme "tranquilo nunca": "Me intranquilizaría que alguien en un planteamiento extremista y radical formara parte del Gobierno. Espero y deseo que esto evolucione hacia otra dirección. Pero planteadas así las cosas, no lo quiero, sinceramente".

Gabilondo ha asegurado que le gustaría llegar a pactos de Gobierno con Ciudadanos y Más Madrid: "Es lo que yo querría. Es lo que quise en 2019 porque así se construía y constituía un espacio plural y abierto"

"Sin embargo Ciudadanos optó por otra cosa y creo que ha sido un error. Nos ha traído a dos años de desvarío, de ingobernabilidad. Se equivocó Ciudadanos uniéndose al PP con el apoyo de Vox.", ha señalado.