Ábalos, el ministro dentro de la trama Koldo: la cartera de Fomento fue su puerta de entrada a la trama

Todo lo que vamos conociendo sobre la presunta trama de corrupción, personificada en Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, nos muestra un reparto de papeles muy claro. Un triángulo ideado para conseguir el cobro de supuestas mordidas en la adjudicación de proyectos y obras públicas, en el que, el que fuera ministro y secretario de Organización del PSOE, Ábalos, cumplía un papel fundamental como personaje imprescindible.

Pero como hemos dicho, se trata de un triángulo. Y si Ábalos era el hombre en el poder, el ministro, los audios que vamos conociendo y el informe de la UCO arrojan la información necesaria para repartir el resto de papeles. Así, Santos Cerdán sería el cerebro del entramado y Koldo el tipo que podía conseguir cualquier cosa.

Porque sin Ábalos, esta organización no habría funcionado. Él era el que tenía el cargo ministerial. Él era el hombre fuerte del PSOE y, quizás por ello, hablar en su nombre abría muchas puertas.

Hay que recordar que todo empieza con su nombramiento como ministro del Gobierno de Pedro Sánchez. Asumir la cartera de Fomento fue su puerta de entrada a la trama. De hecho, fue el último en unirse y los audios que ya hemos podido escuchar, y a los que ha tenido acceso laSexta, nos dibujan a un Ábalos en un perfil más bajo que el de los otros dos protagonistas.

Por ejemplo, en uno de los audios grabados por Koldo, hablan de repartir las adjudicaciones, pero el ministro, rápidamente, corta la investigación y pide que se informe de todo a Cerdán, a la cabeza pensante. "Hay que hacer una ACCIONA, otra SACYR, y me dice ella, tengo que darle una a FERROVIAL ¿Vale? Le he dicho, mira, dame estas dos, ¿vale? Y lo que hagas, bien hecho está. ¿Te parece bien?", dice Koldo y es Ábalos el que sentencia: "Habla con SANTOS, eh".

O, por poner otro ejemplo, cuando Koldo, visiblemente enfadado con Cerdán por no cogerle el teléfono, le cuenta a Ábalos cómo repartirá el dinero de las mordidas. "Santos es un hijo de puta que no me coge el teléfono después de todo lo que he hecho por él", se queja Koldo. "Porque lo tuyo es un juego de niños comparado con él. JOSÉ, dile que me tiene que ver, y te doy los 450, te quito 130 que me debes y el resto es tuyo", continúa el presunto conseguidor. A esto, el ministro responde con un escueto "vale".

Una actitud de estar en un segundo plano que se hace más evidente nuestro tercer ejemplo. Otro audio en el que coinciden los tres protagonistas de la trama. Santos Cerdán le recrimina a Koldo que hable más de la cuenta y Ábalos simplemente se limita a asentir. "Ya está, que no hay que decir tantas cosas… Pun, se pone, se ve y, y se rompe", se escucha decir a Cerdán con gran malestar. "La verdad es que sí", le apoya José Luis Ábalos.

Incluso era el propio Koldo quien le planteaba posibles negocios. Como cuando en 2019 le ofreció contraprestaciones de una petrolera venezolana si, a cambio, ponía en contacto a Guaidó con Pedro Sánchez. Se demostraría con esta conversación, también grabada por Koldo.

- Ábalos: "Pero vamos a ver, qué me quieres decir. Como hemos mediado me va a caer algo, ¿eso es lo que quieres decir?"

- Koldo: "Sí, exacto, te vas a quedar medio al mes durante tres años".

- Ábalos: "¿Estamos hablando de 500.000 euros al mes?"

- Koldo: "Sí señor".

Una supuesta operación que, aunque se habló sobre ella, nunca se llegó a producir en la realidad.