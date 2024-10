El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha tratado de defenderse después de que el juez Ismael Moreno haya pedido al Tribunal Supremo que lo impute por su "papel principal" en la 'trama Koldo'.

En una entrevista concedida a 'El Mundo', el que fuera secretario general del PSOE ha asegurado que puede "defenderse de todo", señalando que sería "el corrupto más cutre" si hubiese aceptado 77.000 euros como soborno después de haber otorgado "miles de millones en contratos".

"¿Qué jefe de una organización criminal se corrompe por 77.000 euros?", ha preguntado, recordando que él ha llegado a manejar después de manejar "13.000 millones de euros al año". De hecho, ha destacado que solo en trenes licitó "10.000 millones de euros".

De esta forma, ha insistido en que es capaz de defenderse de todo lo que se le acusa siempre y cuando "prevalezcan" sus "razones" y no las "conjeturas" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en su último informe estrechó el cerco sobre el exministro al situarle en un papel "relevante y de responsabilidad" en la trama.

En dicha entrevista al citado medio, Ábalos ha asegurado que el planteamiento de los investigadores es "inverosímil". "La exposición del juez se limita a trasladar los argumentos de la UCO y, por lo tanto, no me están dando datos sino conjeturas. Lo bueno es que la investigación se ha acotado y si prevalecen mis argumentos, no lo veo mal", ha señalado, destacando que no ve "nada nuevo" a lo que ya se había visto hasta ahora en la causa.

Respecto al delito que le atribuye el juez de cohecho vinculado al chalé de La Línea de la Concepción (Cádiz) que la trama puso a su disposición, el exministro ha insistido en que el primer inmueble "no fue un regalo" y ha denunciado que los investigadores han suprimido parte de las conversaciones sobre este asunto para atribuirle su propiedad mediante un contrato de alquiler ficticio.

Otro indicio que acreditaría el cohecho, según el juez, es el pago del alquiler del piso en el que residió su pareja en el centro de Madrid, desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021, por un importe de 88.101,43 euros y que abonó Aldama a través de personas y sociedades que estaban bajo su control.

Sobre este aspecto, Ábalos ha señalado que no se trata de un soborno porque "ya había dejado la relación" sentimental. Además, ha explicado que él conoció a Jéssica Rodríguez por su asesor personal Koldo García y que si después de romper con ella su colaborador quiso ayudarla en el pago del alquiler "era una cuestión entre ellos".

En cuento a la contratación de mascarillas, el exministro le ha restado importancia en comparación con la actividad de su ministerio, señalando que eran "contratos pequeños" e insistiendo en que "ni restringió las ofertas ni predeterminó los precios".

"Yo quería mascarillas como fuera y me daba igual a quién se las compráramos. Elegir a las empresas no era, además, mi función", ha asegurado, desligándose de la elección de la empresa Soluciones de Gestión.

Por último, ha reconocido que comienza a plantearse si el inicio de la investigación está "viciada" para intentar dirigirla contra él.