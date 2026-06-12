EMOCIÓN EN PLATÓ
"La joya es Cristina": el homenaje de laSexta Noticias a Cristina Pardo por su marcha
Tras 20 años en laSexta y cinco copresentando Más Vale Tarde, Cristina Pardo se ha despedido para emprender otro proyecto profesional la próxima temporada en el prime time de Antena 3.
Tras 20 años en laSexta y cinco copresentando Más Vale Tarde, Cristina Pardo se ha despedido para emprender otro proyecto profesional la próxima temporada en el prime time de Antena 3. Como no podía ser de otra forma, la periodista ha sido homenajeada por sus compañeros del programa, pero también por quienes hacen posible laSexta Noticias.
Cuando Iñaki López y Cristina Pardo conectaban con el plató vecino del informativo, como es habitual, su presentador Rodrigo Blázquez ha dedicado unas palabras a la periodista. "Lo hemos gozado, pero sobre todo nos lo hemos pasado muy bien. Media vida laboral. Ha sido un placer. Te voy a echar de menos. Ya lo sabes", aseguraba.
A continuación, ha recordado que "esta tarde" ya le había dicho la hasta ahora presentadora de Más Vale Tarde que "cuando quiera" podría "cruzar un pasillo y ahí estaría" para "un abrazo": "Así que muchísimas gracias, Cristina", ha concluido Blázquez, que ya daba paso al primer tema a abordar en el informativo: las joyas de Zapatero. Ahora bien, en pantalla podía leerse un matiz: "La joya es Cristina". Un arranque digno tras dos décadas en la cadena.
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