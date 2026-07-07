Ata a ladrones a las farolas y huye: así actúa el 'Batman mexicano', el misterioso justiciero del estado de Jalisco

En el estado de Jalisco, en México, llevan días apareciendo presuntos ladrones de motos atados a las farolas con cinta americana. Una sorprendente imagen que atribuyen a un misterioso justiciero, o a una pelea por el territorio entre bandas.

En el estado de Jalisco, en México, un misterioso justiciero está cazando a presuntos ladrones de motos, a los que ata a las farolas con cinta americana, les pinta 'ratero' en la frente y les deja a disposición de las autoridades junto al vehículo que habrían intentado robar.

Se le conoce como el 'Batman mexicano' y ya cuenta en su haber con media docena de detenidos en los últimos días, mientras que la Policía todavía desconoce su identidad.

También se les apoda como 'los caballeros de la noche', ya que tampoco se sabe si se trata de un único justiciero o de un grupo de personas.

Otra cuestión que se están planteando las autoridades es si estas acciones podrían estar relacionadas con algún tipo de lucha por el territorio entre bandas rivales.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.