Volodímir Zelenski pide a Joe Biden que visite Ucrania y compruebe de primera mano lo que ha desatado la invasión rusa allí. El presidente ucraniano ha extendido esta petición a su homólogo estadounidense en declaraciones a la 'CNN' emitidas este domingo: "Por supuesto es su decisión, y depende de la seguridad, pero creo que el líder de Estados Unidos debería venir aquí a observar", ha defendido.

Tras la retirada de las tropas rusas de los alrededores de Kiev, Biden ya indicó que estaba estudiando la posibilidad de enviar a Ucrania a un alto cargo estadounidense. Durante la entrevista con la citada cadena, Zelenski ha dicho que quiere que el propio Biden visite el país y se ha mostrado convencido de que "lo hará".

Por otra parte, ha descartado ceder a Moscú la región del Donbás, al este de Ucrania. "Nosotros no queremos el territorio de nadie ni entregaremos el nuestro a nadie", ha asegurado el líder ucraniano, que ha agradecido a EEUU su ayuda militar pero pide más apoyo.

"Nunca será suficiente. Estamos ante una guerra de gran escala y necesitamos más de lo que tenemos. Desafortunadamente, no tenemos una ventaja técnica sobre nuestro enemigo, no estamos en el mismo nivel, pero nuestra gente es más fuerte", ha aseverado.

Zelenski asegura estar dispuesto a negociar por la vía diplomática, pero advierte de que los ataques rusos dificultan el proceso. "¿Cuál es el precio de todo esto? Son personas", ha aseverado. "Ha habido muchos muertos. ¿Quién termina pagando por todo esto? Ucrania. Solo nosotros", ha lamentado.

"Si hay una oportunidad de hablar, hablaremos, pero no solo sobre el ultimátum ruso. Es imposible", ha sentenciado Zelenski, que también se ha referido a la concentración de tropas rusas en el este del país, posible antesala de una nueva ofensiva. "Es muy importante que no les permitamos avanzar porque esta batalla puede influir en el destino de la guerra", ha advertido al respecto. "Que hayamos combatido con ellos y que hayan huido de Kiev, de Chernígov, no significa que si pueden tomar el Donbás no avancen después hacia Kiev", ha alertado.

Durante su intervención, Zelenski asimismo ha insistido en que tiene "evidencia sustancial" de que la invasión "es un genocidio" -tal y como la ha calificado también Biden- y ha citado la masacre de Bucha, cerca de la capital ucraniana, donde se descubrieron cientos de cadáveres tras la retirada de las tropas rusas. "Mataron a civiles, no a soldados", ha incidido.