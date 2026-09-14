Weidel amplifica el discurso ultra tras la victoria de AfD y amenaza con expulsar a ucranianos y sirios de Alemania

Los detalles La líder ultraderechista ha aseverado que, si llegan al poder en Alemania, comenzarán a recortar las contribuciones del país a la Unión Europea para dejar de "financiar los excesos de nuestros vecinos".

El discurso de Alternativa para Alemania (AfD), liderado por Alice Weidel, ha ganado terreno en Alta Sajonia y podría replicarse en otras regiones del país. Weidel ha declarado en una entrevista con 'AUF1' que su partido planea expulsar a ciudadanos ucranianos y sirios, argumentando que muchos ucranianos reciben prestaciones sociales insostenibles y que los sirios ya no necesitan asilo. Además, ha exigido cesar el apoyo a Ucrania y recuperar el dinero entregado. Weidel también critica al canciller Friedrich Merz y planea revisar las contribuciones de Alemania a la UE, buscando recortes y reembolsos financieros.

El discurso ultra de Alternativa para Alemania (AfD) ha funcionado en Alta Sajonia y las encuestas apuntan que los resultados positivos también llegarán en otras partes de Alemania. Y, con el poder en el punto de mira, Alice Weidel, líder de la formación, ha avanzado que su formación expulsará a todos los ciudadanos ucranianos y sirios del país así como recortará las contribuciones alemanas a la Unión Europea.

Es lo que ha expresado Weidel en una entrevista con la televisión austriaca 'AUF1', en la que ha cifrado en cientos de miles los ciudadanos ucranianos y sirios que han llegado a Alemania en los últimos años y quiere expulsar.

"En Alemania, hay más de un millón de ucranianos que reciben prestaciones sociales. Es increíble. Nada de esto es económicamente sostenible hoy en día", ha comentado recalcando que hay muchos de ellos en "edad militar" que tienen que "regresar con dignidad".

Pero no solo eso, sino que la ultraderechista ha reiterado su exigencia de "cesar los pagos a Ucrania y todo apoyo a la guerra" así como recuperar el dinero ya entregado al país dirigido por Volodímir Zelenski: "Vamos a presentar reclamaciones sustanciales de reembolso a Ucrania".

En relación con Siria, Weidel ha argumentado la expulsión de los ciudadanos sirios del país "dado que el motivo por el que huyeron ya no existe en su país de origen": "El asilo es un derecho temporal y, cuando el motivo para obtenerlo deja de existir, estas personas deben regresar y no deberían ser naturalizadas".

Las críticas de Weidel también han ido dirigidas al canciller alemán Friedrich Merz. El líder de la CDU está siendo duramente criticado en el país, motivo por el que la líder de AfD considera que "lo van a reemplazar". Eso sí, no ve una "alternativa viable" dentro de la CDU "porque tienen un problema de credibilidad".

Por último, también su euroescepticismo ha sido abordado. Weidel ha anunciado que pedirá una revisión exhaustiva de las contribuciones de Alemania a la Unión Europea: "Sencillamente no vamos a seguir financiando los excesos de nuestros vecinos. Queremos que nos devuelvan nuestro dinero y vamos a realizar recortes sustanciales".

"Veremos el drama en Bruselas y Estrasburgo cuando dejemos de financiar todo este circo. Tengo muchas ganas de ver su reacción", ha concluido.

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