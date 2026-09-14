Macron viajará a España: el presidente francés realizará una visita de Estado el 29 y 30 de septiembre

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el español, Pedro Sánchez, este lunes antes de la reunión de Coalición de Voluntarios para Ucrania en París.

Los detalles Presidencia del Gobierno ha confirmado que el mandatario francés será recibido por Pedro Sánchez el próximo día 30.

Emmanuel Macron visitará España los días 29 y 30 de septiembre, reuniéndose con el rey y Pedro Sánchez. Esta visita de Estado, acompañada por su esposa Brigitte, se ha pospuesto desde 2018. Durante su estancia, los reyes ofrecerán una cena de gala en su honor, y Macron será recibido en el Palacio de la Moncloa. La visita se enmarca en las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países, buscando fortalecer la relación bilateral. Aunque el Tratado de Amistad bilateral de 2023 fue ratificado por Francia, España aún no lo ha hecho debido a la oposición del PP y Vox, que objetan la participación de ministros extranjeros en consejos de ministros. Una interpretación pactada permitió su ratificación en el Congreso, pero el Senado ha planteado una cuestión previa al Tribunal Constitucional.

Emmanuel Macron realizará una visita de Estado a España el 29 y 30 de septiembre durante la que se reunirá con el rey y con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. La visita, en la que el jefe del Estado francés estará acompañado por su esposa, Brigitte Macron, ha sido anunciada oficialmente este lunes por Presidencia del Gobierno y se ha concretado cuando sigue pendiente que España ratifique el Tratado de Amistad bilateral firmado en 2023.

El viaje de Macron a España se ha ido aplazando por diversos motivos desde que en 2018 Felipe VI le invitó a realizar una visita de Estado. En el marco del programa previsto, los reyes ofrecerán una cena de gala en su honor, y Macron será recibido por Sánchez en el Palacio de la Moncloa el día 30.

El comunicado de Presidencia del Gobierno subraya que esta visita se desarrolla en el marco de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países y del trabajo que realizan para seguir reforzando la relación bilateral en todos los ámbitos.

Fuentes del Gobierno recogidas por la Agencia Efe han enfatizado la buena relación existente entre ambos ejecutivos y la sintonía personal entre Sánchez y Macron, que se vieron por última vez el pasado 14 de julio en París ya que el jefe del Gobierno asistió, por invitación del presidente francés, al desfile con motivo de la celebración del Día Nacional de Francia.

Los gobiernos de los dos países tienen pendiente convocar una cumbre bilateral desde hace algo más de tres años, ya que la última se celebró en Barcelona en enero de 2023. En ella se firmó un Tratado de Amistad bilateral que ya ha sido ratificado por el Parlamento de Francia pero no por el de España debido al rechazo del PP y Vox.

El PP se opone al texto porque incluye un artículo por el que se permite que miembros de los respectivos gobiernos puedan asistir a los consejos de ministros del otro país. "Un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación", recoge ese artículo.

Ya hubo en mayo del año pasado una votación en el Congreso que rechazó el acuerdo porque a los votos en contra del PP y de Vox se sumaron las abstenciones de Junts y Podemos. Por ello el Gobierno tuvo que volver a enviar el tratado de nuevo a la cámara el pasado mes de abril, después de que los dos gobiernos suscribieran una interpretación para salvar las reticencias a que eso suponga la presencia de un representante francés en reuniones del Consejo de Ministros en España.

Según esa interpretación pactada por España y Francia, los ministros foráneos participarán "en los márgenes", en reuniones formalmente separadas, y por tanto no estarán presentes en las deliberaciones del gobierno respectivo.

La interpretación permitió que el pleno del Congreso ratificara el tratado el pasado 18 de junio, ya que aunque PP y Vox mantuvieron su voto en contra, Junts y Podemos se mostraron esta vez favorables al mismo. Pero el pleno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, decidió en julio plantear una cuestión previa al Tribunal Constitucional y que ha implicado la paralización de la tramitación.

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