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Una pastilla mortal

La actriz Hayden Panettiere habría muerto tras tomar oxicodona adulterada con fentanilo

Los detalles Según ha adelantado el medio 'TMZ' citando a fuentes policiales, la actriz habría fallecido después de ingerir una pastilla que resultó ser mortal.

La actriz Hayden Panettiere, durante una 'premiere' La actriz Hayden Panettiere, durante una 'premiere'Agencia AP
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La actriz estadounidense Hayden Panettiere falleció mediado el pasado mes de agosto. Ahora, un mes después, el medio 'TMZ' avanza que su muerte habría sido producida tras consumir oxicodona, un analgésico opioide, adulterada con fentanilo.

Es lo que asevera el citado medio de comunicación citando fuentes policiales que han detallado que la actriz ingirió una pastilla mortal el mismo día de los hechos y que, por el momento, creen que se trataba de oxicodona adulterada con fentanilo.

Según dichas fuente policiales, Panettiere tenía un "traficante de drogas" desde hacía tiempo en Los Ángeles, quien le suministraba varios medicamentos procedentes del mercado negro, incluida la oxicodona.

La Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) en Los Ángeles está reconstruyendo la relación entre Hayden y su traficante, intentando rastrear el origen de la pastilla mortal.

La también modelo y cantante, que falleció a los 36 años el pasado mes de agosto, comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine. Es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie "Heroes", pero sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical "Nashville", por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

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