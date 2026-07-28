Washington liberará 600.000 mosquitos infectados con una bacteria para tratar de reducir las poblaciones de estos insectos

Los detalles Solo se liberarán mosquitos macho infectados con 'Wolbachia'. Al aparearse con las hembras, la bacteria impide que los futuros huevos eclosionen. Además, no pican a los humanos.

Washington D.C. planea liberar 600.000 mosquitos macho infectados con la bacteria 'Wolbachia' durante el verano para reducir la población local de estos insectos. Esta bacteria impide que los huevos de las hembras eclosionen, y los machos no pican a los humanos. 'Bee Safe Mosquito Control' es la primera empresa en EE. UU. que ofrece este control de plagas en áreas residenciales, reduciendo el uso de insecticidas. Anteriormente, solo gobiernos y agencias usaban esta técnica. Alphabet, matriz de Google, busca autorización para liberar millones de mosquitos en California y Florida. El método ya tuvo éxito en Singapur, reduciendo la población de mosquitos en un 90%.

Washington D. C va a liberar a lo largo del verano 600.000 mosquitos macho para reducir la población local de estos insectos. Solo se soltarán mosquitos macho infectados con 'Wolbachia', una bacteria que impide que eclosionen los huevos producidos por la hembra tras el apareamiento. Además, la buena noticia para los residentes de Washington D. C es que los mosquitos macho no pican a los humanos.

La empresa que ofrece este servicio es 'Bee Safe Mosquito Control', la primera de Estados Unidos que ofrece este tipo de control de plagas en zonas residenciales y busca reducir los efectos nocivos de la fumigación con insecticidas a través de un método que no afecta a la población, sino únicamente a estos insectos.

Hasta el momento, esta labor había sido utilizado únicamente por gobiernos locales, agencias de salud pública o asociaciones de investigación. Sin embargo, ahora esta opción está ganando popularidad entre la población y Alphabet, la empresa matriz de Google, está pendiente de conseguir la autorización para liberar hasta 64 millones de mosquitos infectados con 'Wolbachia' en California y Florida.

Todd Montgomery, el propietario de 'Bee Safe Mosquito Control', ha señalado a 'Whasingtonian' que están liberando hasta 1.500 mosquitos semanales en patios traseros de viviendas para "controlar los mosquitos sin afectar a nada más, en la medida de lo posible". "Queremos ser lo más respetuosos posible con el medio ambiente", expresa.

Esta compañía obtiene los insectos de 'MosquitoMate', una empresa de Kentucky que utiliza tecnología desarrollada por la Universidad de Kentucky para infectar a los insectos con la bacteria 'Wolbachia', que provoca esterilidad en las hembras. Además, la empresa ofrece cebos que atraen a los mosquitos y los infectan con productos químicos letales, así como un servicio de aplicación de bacterias que eliminan mosquitos en el agua.

Sin embargo, no se trata de un método nuevo. El Gobierno de Singapur ya liberó millones de mosquitos infectados con la bacteria y logró reducir en un 90% la población de este insecto en las zonas en las que se soltó.

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