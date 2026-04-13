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Guerra en Oriente Medio

Von der Leyen pide el "cese completo de las hostilidades": "No puede haber estabilidad en Oriente Medio mientras el Líbano esté en llamas"

¿Qué ha dicho? Von der Leyen, que no ha nombrado específicamente a Israel, ha reclamado "a todas las partes" que respeten la soberanía de Líbano y que extiendan a este país el "frágil" alto el fuego acordado.

Imagen de archivo de Von der Leyen.
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La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha avisado de que pese al alto el fuego acordado entre Irán y Estados Unidos, la estabilidad en Oriente Próximo no será posible mientras Líbano siga "en llamas" bajo la ofensiva de Israel en el sur del país en una campaña militar oficialmente dirigida contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"Una lección clave de las últimas semanas es que la seguridad es indivisible. No puede haber estabilidad en Oriente Próximo ni en el Golfo mientras Líbano esté en llamas", ha sostenido la jefa del Ejecutivo comunitario durante una rueda de prensa en Bruselas, después de una reunión del Colegio de Comisarios enfocada en el impacto de la situación en Oriente Próximo en la UE.

Von der Leyen, que no ha nombrado específicamente a Israel, ha reclamado "a todas las partes" que respeten la soberanía de Líbano y que apliquen "un cese completo de las hostilidades", extendiendo a este país el "frágil" alto el fuego acordado la semana pasado por Washington y Teherán, ante el riesgo de que una ofensiva continuada "amenace con descarrillar todo el proceso" de negociaciones para una paz en Oriente Próximo.

Con todo, la conservadora alemana ha recordado que la UE lleva desde el inicio de la ofensiva israelí movilizando reservas de ayuda, aunque ha lamentado que "ninguna cantidad de ayuda puede sustituir la seguridad de una paz permanente".

Negociaciones estancadas entre EEUU e Irán

Dicho esto, ha puesto en valor el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán y ha expresado su agradecimiento a Pakistán por "el importante papel" que ha desempeñado para llegar a este punto, si bien ha tomado nota de que "las negociaciones están ahora estancadas" y se ha mostrado a la espera de cómo "evolucionan las cosas".

"Cualquier acuerdo sería bienvenido", ha añadido, subrayado como puntos importantes para un acuerdo de paz que Irán no desarrolle su programa nuclear y de misiles balísticos, y que dé marcha a atrás a su bloqueo del estrecho de Ormuz, que está "causando un gran perjuicio" a la economía mundial y del bloque comunitario.

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