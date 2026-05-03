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El volcán Mayón pone en jaque a Filipinas: 52 localidades afectadas y más de 1.500 evacuados

El contexto El volcán ha intensificado su actividad y ha llenado el cielo del noreste del país de humo y de ceniza, motivo por el cual las autoridades mantienen la alerta 3 ante el riesgo de erupción y fenómenos peligrosos asociados.

Una columna de humo provocada por el volcán Mayón (Filipinas)Una columna de humo provocada por el volcán Mayón (Filipinas)Agencia AP
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El volcán Mayón (Filipinas) ha intensificado su actividad durante este fin de semana y ha generado unas enormes columnas de humo que están dejando caer ceniza, lo que ha afectado a 52 localidades de la región de Albáy, en el noreste del país, y ha llevado a las autoridades a evacuar a más de 1.500 familias.

La Oficina de Protección contra Incendios se ha desplegado por las localidades afectadas en la región de Albáy tras una nueva erupción del volcán Mayón, conocido por sus erupciones frecuentes y flujos de lava, ceniza y gases peligrosos y ha decretado la alerta 3 ante el riesgo de erupción y fenómenos peligrosos asociados.

En su más reciente boletín, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) ha indicado que persiste un "nivel elevado de agitación magmática", con coladas de lava que descienden por varios canales del volcán y alcanzan varios kilómetros de longitud.

Asimismo, la agencia ha señalado que en las últimas horas se han contabilizado decenas de terremotos volcánicos, incluidos episodios de tremor prolongado, además de desprendimientos de rocas y corrientes de densidad piroclástica dentro de la zona de peligro permanente, fijada en un radio de seis kilómetros.

"La extrusión de magma y la actividad efusiva continúan", señala el reporte, que advierte del riesgo de flujos de lava, explosiones moderadas y otros fenómenos peligrosos en los próximos días. Ante esta situación, el nivel de alerta 3 (agitación magmática) se mantiene vigente, lo que implica la evacuación obligatoria de las personas que residen en el área de exclusión, en total 1.500 familias, así como la prohibición de acceso y de vuelos cercanos al volcán.

Por su parte, la Oficina de Defensa Civil (OCD) ha informado que decenas de localidades se han visto afectadas por la caída de ceniza, mientras los evacuados permanecen en centros de acogida a la espera de que disminuya la actividad. Las autoridades locales señalaron que, aunque algunos evacuados han expresado su deseo de regresar a sus viviendas, no se permitirá el retorno mientras persista el nivel de alerta actual.

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