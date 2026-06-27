Los vivos conviviendo con los muertos: Venezuela sigue adelante frente a la destrucción y la tragedia

¿Por qué es importante? Ya se han producido más de 300 réplicas y la población vive con la desconcertante sensación interna de que no hay escapatoria.

La población en Venezuela enfrenta una devastadora realidad tras los terremotos, con muchos desaparecidos y barrios destruidos. Desde el aire, el panorama es desolador, con torres desplomadas y comunidades desaparecidas. En La Guaira, una de las zonas más afectadas, cerca de 100 estructuras han sido destruidas y otras tantas están colapsadas. Trece hospitales están inoperativos, y el silencio y la incredulidad dominan el ambiente. Los sobrevivientes enfrentan un arduo camino mientras las réplicas, que ya superan las 300, continúan. La desesperación se mezcla con la necesidad de encontrar alimento y mantener la esperanza viva.

No es fácil asumir que, en cuestión de minutos, tu realidad desaparece y muchos de los tuyos se han ido, como le está ocurriendo a la población en Venezuela tras los terremotos. Desde el aire, el espectáculo es aún más traumático, con torres enteras desplomadas y barrios que dejan de existir.

Ahora, en el país los vivos conviven con los muertos. Solo en la Guaira, una de las zonas más afectadas, cerca de 100 estructuras han desaparecido como en una demolición controlada y otros tantos están colapsados.

Hasta 13 hospitales permanecen inoperativos, mientras el silencio y las miradas incrédulas lo inundan todo. Y es que a los que han sobrevivido ahora les queda un duro camino. "Lo que quiero es que saquen a mi hija de ahí", expresa una joven.

Además, las réplicas aún no han terminado y ya van más de 300, por lo que la población vive con esa desconcertante sensación interna de que no hay escapatoria. De noche, los colchones empiezan a formar parte del decorado de las calles. Y además de todo eso, hay que buscar qué comer e intentar mantener la cabeza a salvo y no perder la esperanza.

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