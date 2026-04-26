La violencia política en EEUU va en aumento: seis intentos de atentado o asesinatos desde 2021

Los detalles El intento de atentado en la cena de corresponsales en la Casa Blanca solo es un nuevo episodio en la tendencia violenta política que se está adueñando de Estados Unidos.

La violencia política en Estados Unidos ha aumentado significativamente en los últimos años, especialmente durante el mandato de Donald Trump, alcanzando niveles no vistos desde los años 60. En los últimos cinco años, se han registrado seis incidentes graves de violencia política. Entre ellos, el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en Utah y el asesinato de Melissa Hortman, expresidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, junto a su marido. Además, el senador demócrata John Hoffman y su esposa fueron atacados el mismo día. La creciente polarización ideológica entre demócratas y republicanos se refleja en las calles, mientras Trump, lejos de calmar la situación, parece avivar las tensiones. Aunque ha pronunciado discursos pacifistas, su retórica y decisiones, como el despliegue militar en Minnesota, han contribuido a la escalada de violencia.

La violencia política forma parte de EEUU, pero es cierto que en los últimos años, y coincidiendo con el mandato de Donald Trump, ha ido en aumento hasta llegar a su nivel más alto de asesinatos o intentos de asesinato de políticos desde la década de los 60 con hasta seis incidentes de este calibre en los últimos cinco años.

Empezando por el asesinato de Charlie Kirk. El activista conservador, altavoz del movimiento MAGA, fue disparado ante una multitud en un campus de Utah este año pasado.

En respuesta, Donald Trump pronunció un discurso en el que no apaciguaba las aguas: "La violencia política de la izquierda radical ha herido a mucha gente"

Pero Kirk no ha sido el único. Melissa Hortman, expresidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota y demócrata, fue asesinada junto con su marido en la mañana del sábado 14 de junio de 2025, momento en el que un individuo vestido de uniforme se colaba en su casa para ejecutarla. Ya entonces, las autoridades destacaban que ese asesinato era por "motivos políticos".

El senador demócrata John Hoffman también fue atacado ese mismo día. Él y su mujer, Yvette, acabaron en el hospital con varios tiros en su cuerpo.

La distancia ideológica entre demócratas y republicanos en el Congreso, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial, tiene fiel reflejo en las calles. La sociedad está alterada y Trump, más que apagar el fuego, es el que porta la antorcha para encenderlo.

Eso sí, él mira a otro lado. "Están ocurriendo numerosos asesinatos de figuras políticas en todo el mundo, mira en Sudamérica. En Sudamérica las cifras son simplemente horribles", ha afirmado tras el tiroteo producido este sábado en la cena de corresponsales en la Casa Blanca.

Y, aunque allí ha realizado un discurso pacifista tras presenciar un tercer intento de atentado contra él, el republicano fue el responsable de ver una fuerte presencia militar en las calles de Minnesota en este comienzo de año que acabó con la vida de dos civiles.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.