Una épica banda sonora —'Y el invierno será grande', un tema del músico, periodista y actor ruso Yuri Visbor, interpretado por su propia hija, Varvara Visbor—, un trabajador de Gazprom que se acerca a un botón, lo gira, y el grifo del gas queda cerrado. Frases como "El otoño está muriendo lentamente", "El invierno será grande" o "Sólo anochecer y nieve" forman parte del tema que suena detrás de unas imágenes que podrían confundirse con las de un anuncio institucional de Gazprom, que ha visto la luz apenas unos días después de que la gasística rusa detuviera por completo el flujo de gas a Europa a través del Nord Stream alegando una "fuga de aceite".

Este vídeo no ha dejado de circular durante los últimos dos días a través de las redes sociales, por diferentes vías. Incluso el vicegobernador de Krasnoyarsk, Sergei Ponomarenko, lo ha publicado en su canal de Telegram, acompañando las imágenes de únicamente tres palabras y un emoji: "Bueno, tú entiendes...". No obstante, hasta el momento el origen del vídeo es totalmente incierto, pese a que algunos han considerado que se trata de un anuncio institucional de la compañía. Ni en su página web ni en sus redes sociales se ha visto este vídeo, y la calidad del mismo no se corresponde con la de otros anuncios que sí ha hecho públicos Gazprom.

Uno de los primeros vídeos publicados fue subido a YouTube el día 5 de septiembre de 2022 por el usuario Aleksandr K., bajo el título 'Y el invierno será grande - Gazprom y Visbor', aunque sin ninguna descripción ni información adicional. Con unas 2.500 visualizaciones, por él han pasado menos personas que por el que subió Kapdmdbsjwjm y que, en la actualidad, está 'ocultado' en la plataforma de vídeos, donde ya suma más de 6.200 visualizaciones. En este caso, solo lleva de título 'Gazprom' en ruso. El que parece haber recibido más 'vistas' es el del propio Ponomarenko, con cerca de 40.000 visualizaciones.

Aunque se desconoce el origen oficial del vídeo, en algunos entornos virtuales se sostiene que es una tomadura de pelo por parte de los habitantes de Krasnoyarsk: algunas de las imágenes que aparecen pertenecen, según la prensa rusa, a diferentes puntos de Krasnoyarsk en invierno, una ciudad con una población de más de un millón de personas pero sin suministro centralizado de gas. El gasoducto principal de este municipio, que se llamará 'Сила Сибири - 2' ('Energía de Siberia - 2') no se prevé que se construya hasta 2025, aunque se estima que llevaría gas únicamente a unos dos tercios de la población.

Mientras que algunos dan por hecho que el vídeo sí es propaganda de Gazprom, el portal ruso 'The Insider' se ha puesto en contacto con la compañía, que hasta el momento no ha respondido; no obstante, otras fuentes del citado medio afirman que el vídeo podría haber sido un encargo de Vladímir Kiriyenko, hijo del 'segundo' de la Administración Presidencial y director ejecutivo de VK —Vkontakte, una red social similar a Facebook que nació en Rusia en 2006—, dado el parecido del montaje a otro que pidió hace un tiempo para el Día de la Bandera Rusa.

Hasta Europa llegó el vídeo de la mano de Max Fras, quien publicó un tuit con el vídeo criticando cómo Gazprom, "a propósito de absolutamente nada", había publicado un "inquietante" montaje de cerca de dos minutos en el que se veía "cómo el frío invierno conngelará a Europa hasta la muerte". No obstante, el tuit fue eliminado más tarde, después de que varias personas le preguntaran la fuente del mismo; mencionando únicamente al motor de búsqueda ruso Yandex, al cuestionar si el resultado procedía del "canal oficial de Gazprom en Yandex Zen [una especie de equivalente a Google Discover]", él mismo decía no estar seguro de ello. Según ha podido comprobar VerificaTVE, el vídeo parece ser una mezcla de vídeos antiguos tanto de la propia Gazprom como de otras fuentes, entre ellas imágenes de grupos musicales o incluso de emisiones de televisión.