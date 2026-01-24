Viajar según la geopolítica: EEUU alimenta (o reduce) el interés en los destinos turísticos

Sí, pero... Precisamente también puede actuar para el lado contrario. Irán o la propia Estados Unidos son lugares que actualmente son menos atractivos como destinos turísticos por su contexto político.

Viajar es un placer para muchos, pero el contexto geopolítico actual exige precaución al elegir destinos. La inestabilidad en países como Venezuela, México, Siria e Irán ha influido negativamente en su atractivo turístico. Venezuela, por ejemplo, no era un destino popular debido a la inseguridad, pero los intereses de Estados Unidos podrían cambiar esto. La llegada de Donald Trump al poder ha provocado una caída en el turismo en Estados Unidos, especialmente entre europeos, debido a percepciones de inseguridad. Cuba también sufre una baja turística por su crisis. Sin embargo, la atención mediática puede aumentar el interés, como ha ocurrido con Groenlandia.

Viajar es uno de los placeres de las mayorías de personas. Y, con el contexto geopolítico actual, hay que estar atento a la inestabilidad de cada país antes de escoger destino. Aunque, con el orden internacional alterado por Estados Unidos, también hay gente que se interesa por viajar a esos puntos del mundo.

Por ejemplo, Venezuela nunca fue un destino turístico por excelencia. "Era clarísimamente inseguro porque es muy fácil que acabaras secuestrado o detenido por el régimen", recuerda Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial'.

Pero los intereses de EEUU tras la detención de Nicolás Maduro podrían situarlo en ese mapa de dónde viajar: "Que el propio gobierno estadounidense fuerce la promoción turística de ese destino".

Y es que la geopolítica influye a la hora de elegir dónde viajar, aunque casi siempre ha sido para mal. Ocurrió con México o Siria y más recientemente, lo vemos con Irán: "Últimamente con la lucha de Trump contra ese eje de la resistencia iraní, lo que se ha percibido es que Irán está en una crisis económica tremenda y, además, es muy inseguro".

La propia llegada de Donald Trump al poder ha impactado en una caída histórica del turismo en su país: "Con ese repliegue, EEUU ha perdido el atractivo para un turista muy cualificado que es el europeo. Es un lugar en el que ahora mismo es inseguro si tienes cierto color de piel".

"Sí que está afectando la situación... No hay concreto si es político o si es por costes", reconoce Jordi Zarroca, de Bon Vivant Private Tours.

En Cuba, la situación de inestabilidad y crisis ha dejado a la isla prácticamente vacía de turistas: "Por mucho que te guste Cuba, dejas de ir si no tienes las infraestructuras o el nivel adecuado que esperas como turista".

Como explica Eduardo Saldaña, "cuando se habla de un país para bien o para mal en televisión, se le pone en el foco". Es lo que ha ocurrido con Groenlandia. "Ha hecho que la gente quiera ir", afirma Marco Cayuso, coordinador de expediciones Tierras Polares.

"A lo mejor mucha gente piensa: me voy a ir a Groenlandia antes de que se lo quede EEUU para tener la oportunidad de verlo", concluye Saldaña.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.