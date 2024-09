El ministro brasileño de Derechos Humanos, Silvio Almeida, ha sido denunciado por varias mujeres por acoso sexual ante la organización Me Too Brasil, que defiende a las mujeres víctimas de violencia sexual en el país suramericano. "Me Too Brasil confirma, con el consentimiento de las víctimas, que recibió denuncias de acoso sexual contra el ministro Silvio Almeida", ha indicado la organización en un comunicado.

La noticia ha sido revelada por el portal 'Metrópoles', que señala que los casos ocurrieron el año pasado, aunque la ONG no ha especificado nombres, ni la cantidad de denunciantes, ni el tipo de acoso, ni el momento en que ocurrió. Informaciones que "son sigilosas", según comentó.

De acuerdo con la ONG, las víctimas han sido atendidas por los canales de atención de la organización, que también les brindó apoyo sicológico y jurídico. En el comunicado, la organización ha indicado que las víctimas autorizaron a divulgar lo ocurrido a la prensa por las "dificultades" que tuvieron "para obtener apoyo institucional", algo que "suele ocurrir en casos que involucran a "agresores en posiciones de poder".

"Denunciar a un agresor en una posición de poder ayuda a romper el ciclo de impunidad que a menudo los protege. La denuncia pública expone comportamientos abusivos que a veces son encubiertos por instituciones o redes de influencia", ha apuntado la ONG, resaltando que eso puede llevar a que otras víctimas "rompan el silencio".

Las denuncias han sido "repudiadas con vehemencia" por el ministro Almeida, quien, ha señalado en una nota que "percibe" que se trata de "conclusiones absurdas" con el único objetivo de perjudicarlo. El jefe de la cartera de Derechos Humanos ha enfatizado que todas las denuncias "deben ser investigadas con todo el rigor de la ley, pero para ello, es necesario que los hechos queden expuestos para ser investigados y tramitados y no apenas basados en mentiras, sin pruebas".

El alto funcionario ha asegurado que el tema se enmarca dentro de una campaña "para afectar" su imagen "como hombre negro" que se ubica en una posición destacada en el poder público, y ha confirmado que "éstas no tendrán éxito". Almeida asumió la cartera de Derechos Humanos en enero de 2023; es abogado y profesor, y fue presidente del Instituto Luiz Gama, una organización de derechos humanos enfocada en la defensa jurídica de minorías y causas populares.

La Policía de Brasil investigará las denuncias contra Silvio Almeida

El director general de la Policía, Andrei Rodrigues, ha afirmado en una entrevista con el canal Globonews que abrirán una investigación por "iniciativa propia" este viernes y que las personas involucradas en el caso serán probablemente escuchadas la semana que viene.

Según medios locales, entre las supuestas víctimas estaría la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, quien no ha confirmado las acusaciones, aunque la primera dama de Brasil, Rosângela da Silva, ha publicado en redes sociales una imagen de apoyo.

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció en la noche del jueves la "gravedad" de las acusaciones y anunció que la Comisión de Ética de la Presidencia de la República había abierto una investigación sobre el caso.

Almeida también ha sido llamado por el Contralor General de la Unión, Vinícius Carvalho, y el Abogado General de la Unión, Jorge Messias, para brindar aclaraciones, según informó el Gobierno en un comunicado.