Vance dice que EEUU y el OIEA ayudarán a Teherán a "destruir" sus reservas de uranio altamente enriquecido

¿Qué ha dicho? El vicepresidente estadounidense ha subrayado que algo que se especifica "muy claramente" en el memorando de entendimiento es que el OIEA y EEUU van a "ayudar" a la República Islámica a "destruir las reservas de uranio altamente enriquecido".

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, anunció un acuerdo provisional de paz con Irán, donde EE.UU. y el OIEA ayudarán a Teherán a destruir sus reservas de uranio altamente enriquecido. Este acuerdo permitirá el regreso de inspectores nucleares a Irán y ofrece beneficios como el levantamiento de sanciones y la transformación económica del país, siempre que Irán cumpla con sus compromisos. Vance destacó que el acuerdo transformará Oriente Próximo, basado en la verificación del desmantelamiento nuclear iraní. Sin embargo, admitió que el memorando es general y requiere más negociaciones técnicas. El presidente Trump afirmó que Irán se comprometió a no desarrollar armas nucleares.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha asegurado este lunes que uno de los puntos "fundamentales" del acuerdo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán, anunciado en la víspera, establece que tanto Washington como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) van a "ayudar" a Teherán a "destruir" sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Avanzando así que regresarán inspectores nucleares a Irán, Vance ha subrayado en una entrevista con la cadena NBC que algo que se especifica "muy claramente" en el memorando de entendimiento es que el OIEA y Estados Unidos van a "ayudar" a la República Islámica a "destruir las reservas de uranio altamente enriquecido".

A renglón seguido, el vicepresidente ha explicado que dicho acuerdo provisional trae consigo "muchos beneficios para los iraníes", como el levantamiento de las sanciones o la "transformación completa" de su economía, todo lo cual ha supeditado a que los iraníes cumplan con su parte del acuerdo.

"Los iraníes obtienen muchos beneficios de esta negociación", ha asegurado el jerarca estadounidense agregando que todo ha sido planteado de manera que se pueda "recompensar" a los iraníes por su "buen comportamiento", si "hacen lo que prometen", "destruyen las reservas de uranio enriquecido en consulta con los demás" y si se comprometen a largo plazo a seguir una vía verificable que les lleve a no tener armas nucleares.

Con todo, Vance ha reivindicado al acuerdo como algo que "va a transformar Oriente Próximo", pero que "se basa en la verificación" y en ver si en los "próximos meses" se toman las autoridades iraníes "en serio" el "desmantelamiento de ese programa (nuclear) a largo plazo".

"Si los iraníes asumen el compromiso a largo plazo de no volver a reconstruirlo, serán bienvenidos en la economía mundial. Si, por el contrario, intentan reconstruir ese programa nuclear, nunca dispondrán de los recursos para hacerlo", ha advertido el vicepresidente.

No obstante, el vicepresidente norteamericano ha admitido, en declaraciones recogidas por la cadena CNN, que el memorando de entendimiento es un documento "muy general" de "aproximadamente una página y media" con cuestiones pendientes de abordar que habrán de ser tratadas en la fase de negociación técnica.

A ese respecto, la noche de este lunes el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado que "Irán se ha comprometido a no tener nunca armas nucleares", ha manifestado con un mensaje en su red social, donde, a su vez, ha desmentido que su Administración haya acordado un pago de 300 millones de dólares (258,8 millones de euros) como parte de un eventual acuerdo.

Cabe señalar que, tras el anuncio del referido acuerdo provisional, el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, matizó que en los 60 días de negociaciones que tendrán lugar entre las partes serán abordados asuntos como el "fin" de "todas las sanciones y resoluciones del Consejo de Seguridad", la cuestión nuclear, la determinación del "mecanismo definitivo" para la "reconstrucción" de Irán y el establecimiento de un "mecanismo de cumplimiento" para supervisar las obligaciones de las partes.

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