JD Vance aborta sus planes de visitar Israel ante la expansión de su ofensiva en Gaza

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tenía pensado visitar Israel este martes, pero finalmente ha decidido no hacerlo ante la expansión de la operación militar israelí en Gaza. Así lo avanza este lunes 'Axios', que cita a un alto funcionario estadounidense. El motivo, según esta fuente, es que no quiere que parezca que la Administración Trump apoya la decisión de Benjamin Netanyahu de lanzar una operación masiva contra la Franja.

El citado medio, no obstante, apunta que la intención de Vance no es presionar públicamente a Israel, puesto que oficialmente su excusa para no pasar por el Estado hebreo a su vuelta de Roma ha sido esgrimir razones "logísticas". Su decisión, sin embargo, no deja de ser indicativa de la postura del país norteamericano con respecto a los últimos movimientos israelíes en Gaza, en un momento en el que Washington busca un alto el fuego y un acuerdo para la liberación de rehenes.

Precisamente este lunes, Tel Aviv ha anunciado que llevará a cabo "un ataque sin precedentes" contra la ciudad de Jan Yunis, así como las áreas de Beni Suhaila y Abasan, en el sur del masacrado enclave palestino. El Ejército israelí ha instado a evacuar inmediatamente la zona.

El propio Netanyahu ha insistido este lunes en que acabarán tomando toda la Franja. "Tenemos unos combates intensos, enormes, y está habiendo progresos. Vamos a tomar el control de todas las zonas de la Franja, eso es lo que vamos a hacer", ha dicho el primer ministro israelí.

Según recoge 'Axios', mientras las fuerzas israelíes comenzaba su operación 'Carros de Gedeón' en la Franja de Gaza, la Administración Trump informó a Tel Aviv de que Vance estaba pensando en hacer una parada en Israel tras asistir a la misa inaugural del papa León XIV en Roma y se empezó a preparar esa visita. Sin embargo, la Casa Blanca negó que fuera a tener lugar, señalando que el vicepresidente regresaría a Washington este lunes.

Sin embargo, la fuente citada por 'Axios' niega que el problema fuera logístico, sino la preocupación de que una visita a Israel justo ahora se entendiera como un aval a la expansión de su ofensiva. Y Vance, ante esa posibilidad, decidió no ir.