La Comisión Europea va a imponer aranceles 'antidamping' del 36% al biodiesel que proceda de China. Un paso en la dirección correcta según el sector para limitar la llegada de este biocombustible, procedente entre otras materias, por aceite de cocina usado de dudosa procedencia.

En Europa, el 60% de las importaciones de este biodiesel proceden de China mientras que en España esa cifra es mayor: de todo lo que importamos el 80% proviene del país asiático.

Está previsto que la investigación continúe hasta febrero, cuando podrían fijarse los aranceles definitivos por cinco años. La UE ya ha establecido aranceles provisionales para los vehículos eléctricos fabricados en China debido a lo que considera subsidios injustos en su caso más destacado.

Para el biodiésel, los aranceles propuestos son del 12,8% para los productos del Grupo EcoCeres, del 36,4% para el Grupo Jiaao, incluida Zhejiang Jiaao Enproenergy Co 603822.SS , y del 25,4% para las exportaciones del Grupo Zhuoyue, incluida Longyan Zhuoyue New Energy Co 688196.SS.

La Oficina Europea de Biodiésel (EBB), que presentó la denuncia, expresó a principios de este mes que una inundación de biodiésel procedente de China estaba teniendo un efecto devastador en la producción de la UE.