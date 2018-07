Un vídeo libra de la cárcel a un hombre que mató de un disparo a otro por un empujón

Markeis McGlockton aparcó en una plaza de discapacitados y entró en una tienda para hacer una compra rápida. En el coche le esperaban su mujer y dos de sus hijos.

Pero este padre de familia no llegó a comprar nada: desde la tienda observó como su esposa discutía a voces con otro hombre, Michael Drejka. Salió y le derribó de un empujón. Entonces el hombre, desde el suelo, sacó una pistola y le disparó en el pecho.

Markeis huyó hacia el interior de la tienda, seguido de su mujer, y poco después murió. Su asesino sigue en libertad y no afrontará ningún juicio. ¿Cómo puede ser?

Florida es uno de los estados de EE.UU con leyes "mantén tu territorio" (stand your ground). Esta legislación permite a una persona disparar contra otra si se siente amenazada. Y va mucho más allá de la legítima defensa:si crees que alguien va a hacerte daño, puedes responder con la máxima violencia.

Por ejemplo, en España solo puedes alegar legítima defensa si reaccionas a una agresión real, no a un sentimiento de amenaza; si no has provocado antes a tu agresor y, por supuesto, de forma proporcionada. Es decir, si te empujan, no puedes clavar un cuchillo o disparar como respuesta.