El líder de AfD en Alta Sajonia advierte de que la "inmigración y la seguridad interna no son negociables" para formar Gobierno

¿Qué ha dicho? El ultraderechista Ulrich Siegmund ha asegurado este domingo, tras ganar las elecciones en el terriorio, que tenderá "la mano a todas las fuerzas democráticas que deseen implementar mejores políticas".

Ulrich Siegmund, candidato de Alternativa para Alemania (AfD), ha declarado que su partido está dispuesto a colaborar con fuerzas democráticas para implementar mejores políticas, tras su histórica victoria en Alta Sajonia. Sin embargo, Siegmund enfatizó que no comprometerá sus valores, especialmente en temas de inmigración y seguridad interna. Afirmó que su mano está siempre tendida para el diálogo y la mejora de Alemania y Alta Sajonia. Alice Weidel, líder del partido, celebró el resultado como un "claro mandato para gobernar". No obstante, otros partidos han rechazado colaborar con AfD debido a sus ideas de ultraderecha. La participación electoral fue notablemente alta, alcanzando el 80%.

Ulrich Siegmund, candidato del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), ha afirmado este domingo que su partido tenderá "la mano a todas las fuerzas democráticas que deseen implementar mejores políticas", tras su histórica victoria en las elecciones de Alta Sajonia.

Sin embargo, Siegmund ha asegurado que no renunciará a sus "valores solo para gobernar" y ha advertido de que "la inmigración y la seguridad interna son temas que no son negociables" para ellos. "Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a dialogar. Nuestra mano siempre está tendida para mejorar, para una buena Alemania y, sobre todo, para una buena Alta Sajonia", ha declarado el ultraderechista.

De esta forma, el dirigente regional de AfD se ha mostrado dispuesto a contactar con todos los demás partidos políticos para poner en marcha un cambio. "Hemos hecho historia en este estado. Lo que no veréis es que me pliegue renunciando a nuestros valores por el poder", ha declarado.

Por su parte, la líder del partido, Alice Weidel ha celebrado el "histórico" resultado obtenido en las elecciones regionales, y ha resaltado que es un "claro mandato para gobernar" en la que sería la primera región alemana gobernada por esta formación.

El resto de partidos rechazan acuerdos

Durante la campaña, Siegmund aseguró que solo gobernaría su obtuviese mayoría absoluta y, de hecho, los demás partidos rechazan cualquier colaboración con su partido por sus ideas de ultraderecha.

La tasa de participación histórica ha sido una de las principales noticias de la jornada, con un 80% del censo al cierre de urnas, muy por encima del 60,3% de las últimas elecciones regionales.

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