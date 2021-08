El presidente de Estados Unidos ha defendido firmemente la decisión de retirar las tropas de Afganistán tras permanecer durante una veintena de años instaladas en el territorio. La situación ha sumido al país en un caos absoluto, especialmente en Kabul, la capital, que ha sido tomada por los talibanes. "Estados Unidos no debe luchar y morir en una guerra que no es suya. Las tropas no iban a librar una guerra que las propias fuerzas afganas no estaban dispuestas a luchar", ha declarado.