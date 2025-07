Trump vuelve a la carga y pide procesar a Beyoncé por un pago de 11 millones de dólares del que no hay ninguna prueba

El contexto Trump ya había acusado a Kamala Harris de comprar el apoyo de artistas como Beyoncé. En mayo dijo que pediría una investigación. Ahora reclama enjuiciar un supuesto pago del que no tiene ninguna prueba.

Donald Trump ha acusado a Beyoncé de recibir 11 millones de dólares por apoyar a Kamala Harris durante la campaña, aunque no existen pruebas que respalden esta afirmación. El presidente utilizó su red social, Truth, para lanzar estas acusaciones. Trump ya había pedido una "investigación" sobre posibles pagos ilegales a celebridades, pero los registros federales solo muestran un pago de 165.000 dólares a la productora de Beyoncé en concepto de costes de producción. La cifra de 11 millones carece de fundamento y ninguna ley prohíbe pagar por apoyos. Tanto la representante de Beyoncé como su madre han desmentido las acusaciones, calificándolas de "ridículas" y falsas.

Donald Trump quiere que Beyoncé sea procesada por cobrar 11 millones de dólares por apoyar a Kamala Harris en campaña. El único problema es que no hay ninguna prueba de que ese pago exista. Para el presidente, sin embargo, eso no es un impedimento a la hora de lanzar acusaciones a través de su red social, Truth, la misma que ya utilizó en mayo para cuestionar el papel de artistas como Bruce Springsteen o la propia Beyoncé en la campaña de su rival demócrata.

Entonces, Trump dijo que iba a pedir una "investigación" sobre si les habían pagado por su respaldo, pero la cosa se quedó ahí. Este domingo, sin embargo, el mandatario republicano resucitó el asunto y fue más lejos, aseverando que los demócratas pagaron "probablemente de manera ilegal" 11 millones de dólares a la cantante o tres millones a Oprah Winfrey. "Kamala y todos los que recibieron ese dinero por su apoyo infringieron la ley. ¡Deberían ser procesados!", clamó.

Pero lo cierto es que esa cifra de 11 millones de dólares supuestamente pagados a Beyoncé no tiene fundamento alguno. Sí es cierto que Beyoncé respaldó a la candidata demócrata en un acto de campaña en Houston el pasado mes de octubre, pero lo que aparece en los registros federales de gastos de campaña, consultados por la 'CNN', es un pago de 165.000 dólares a su productora en concepto de "producción de evento de campaña".

Una cifra que se explica, según los demócratas, para cubrir los costes relacionados con las apariciones de celebridades y que, en todo caso, está muy lejos de los 11 millones de dólares de los que habla Trump. Además, de acuerdo con la citada cadena, aunque él diga que es ilegal en realidad ninguna ley federal prohíbe pagar por apoyos.

El año pasado, recoge el mismo medio, entre los seguidores de Trump ya empezó a moverse -sin fundamento alguno- la afirmación de que la campaña de Harris había pagado una suma millonaria a Beyoncé para que la apoyara en su mitin, aunque se hablaba de 10 millones, en vez de 11. Tampoco se encontró ninguna evidencia alguna de ello.

La representante de la artista dijo que era "ridículo" y su propia madre lo tachó de "mentira" e "información falsa". "Beyoncé no recibió ni un centavo por hablar en el mitin de la candidata presidencial a la vicepresidenta Kamala Harris en Houston", aseveró Tina Knowles en Instagram en noviembre. Trump, por su parte, citó por primera vez esa cifra inventada de 11 millones de dólares en una entrevista en febrero. ¿Su fuente? "Alguien me acaba de mostrar algo". Para el mandatario republicano no hace falta más.