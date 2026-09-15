Trump deteriora la calidad democrática de EEUU: la libertad de expresión cae un 37% y el poder parlamentario un 24%

Los detalles El último informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral advierte del ataque "virulento y acelerado" de la Administración Trump a la democracia estadounidense.

La democracia en Estados Unidos está en crisis, según el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Durante el mandato de Donald Trump, todos los indicadores democráticos han caído, desde la libertad de expresión hasta la independencia judicial. El informe describe un ataque "virulento y acelerado" a la democracia. La libertad en los partidos disminuyó un 13% y la igualdad económica un 10%. La represión de protestas ha reducido la libertad de expresión un 37%, y la censura a medios, como el caso de Jimmy Kimmel, ha bajado la libertad de prensa un 19%. El poder del Parlamento disminuyó un 24%, reflejando una democracia debilitada. En contraste, España sigue siendo un país de "alto rendimiento democrático", aunque con problemas en corrupción y aplicación de la ley.

La democracia en Estados Unidos está bajo mínimos. Según indica el último informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, bajo el mandato de Donald Trump, todos los indicadores de la salud de la democracia han caído: desde libertad de expresión hasta la independencia judicial.

Todos esos "signos vitales" de la democracia se han desplomado, sin mostrar ningún avance que compense la caída. Este demoledor último chequeo internacional independiente habla de un ataque "virulento y acelerado" a la democracia a manos de Trump.

La libertad en los partidos se reduce un 13% y la igualdad económica un 10%. En lo respectivo al poder judicial, hasta habiendo colocado a los suyos en el Tribunal Supremo, les desoye cuando le conviene.

El disenso, las protestas, se reprimen duramente, lo que ha hecho disminuir la valoración en libertad de expresión un 37%.

También hay censura directa a los medios. Un ejemplo es Jimmy Kimmel, quien ha recibido ataques directos de Trump y a quien suspendieron temporalmente el programa por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk. Así, la libertad de prensa desciende un 19%.

En lo respectivo al Congreso, parece estar de adorno, como se ha hecho patente con la guerra de Irán, sobre la que no ha podido intervenir. Así, el poder del Parlamento baja un 24%, un indicador importante porque, al final, la democracia es más que votar.

Por su parte, España se mantiene como un país de "alto rendimiento democrático", aunque empeora en corrupción y en la igualdad a la hora de aplicar la ley.

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