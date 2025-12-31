Una apagón deja Buenos Aires y su periferia completamente a oscuras en pleno episodio de altas temperaturas

¿Por qué es importante? Debido al calor, una subestación de electricidad de la compañía Edesur presentó una falla que cortó el suministro de la capital argentina y de su cordón urbano.

En Buenos Aires, un apagón dejó a la ciudad y sus alrededores sin luz debido a las altas temperaturas que azotan Argentina en pleno verano austral. El incidente, que comenzó de madrugada con 30 grados, fue causado por una falla en una subestación de Edesur, afectando a miles de usuarios. Aunque el servicio se ha ido restableciendo, la icónica imagen del Obelisco apagado destacó el suceso. El país, presidido por Javier Milei, enfrenta alertas naranjas por temperaturas extremas, con máximas de hasta 41 grados. Las autoridades han reforzado servicios de emergencia y piden extremar cuidados ante el calor.

En vísperas de Nochevieja se han quedado sin luz en Buenos Aires (Argentina) debido al episodio de altas temperaturas que sufre el país. Cabe recordar que en el hemisferio sur del planeta ahora es verano. Poco a poco se está restableciendo el suministro eléctrico, pero tanto la ciudad como su periferia han quedado completamente a oscuras. Una imagen curiosa que ha dejado el suceso es la del icónico Obelisco sin iluminar.

Los hechos comenzaron de madrugada, cuando los termómetros marcaban 30 grados en la ciudad. En ese momento, una subestación de electricidad de la compañía Edesur presentó una falla que dejó sin suministro a miles de usuarios de la capital argentina y sus alrededores, que horas después fueron recobrando el servicio. En este sentido, los registros oficiales mostraron que al medio día 15.489 usuarios permanecían sin suministro eléctrico.

Y es que el país presidido por Javier Milei va a despedir el 2025 con alertas naranjas en varios puntos del país por las elevadas temperaturas extremas, que además de ser un riesgo para la salud, han provocado el apagón. Concretamente, este episodio de calor afecta al norte y centro del país desde el pasado lunes, con registros que el martes tocaron una máxima de 41 grados en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa.

Para este miércoles se tenía previsto que las temperaturas fueran aún mayores y por eso el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta para la capital y su cordón urbano, así como para la provincia de Entre Ríos por el riesgo de moderado a alto para la salud. En tanto que rige la alerta amarilla (Riesgo leve a moderado) para las provincias del centro y del norte del país e incluso para la sureña Santa Cruz.

Con todo, las autoridades de varios distritos han pedido a la población que extremen los cuidados para la salud ante las elevadas temperaturas. En Buenos Aires, donde este martes los servicios de emergencia sanitaria asistieron a 200 personas descompensadas por golpes de calor, se han reforzado los equipos de bomberos y Defensa Civil para atender cualquier incidencia, según ha informado la 'Agencia EFE'.

