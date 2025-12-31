Una fuga de ácido clorhídrico causa daños leves en una central nuclear de Bélgica

¿Por qué es importante? Es una de las dos centrales nucleares que tiene Bélgica. El suceso no ha tenido impacto ni en la población cercana ni el medioambiente.

Una fuga de ácido clorhídrico en la central nuclear de Tihange, en Lieja, Bélgica, causó daños leves en la planta, aunque fuera de la zona nuclear. La fuga se detectó en un depósito de ácido clorhídrico utilizado para producir agua desmineralizada en el circuito secundario, que genera vapor para accionar la turbina conectada a un alternador que produce electricidad. El cuerpo de bomberos de Lieja intervino rápidamente y controló la situación, instalando un depósito de contención como precaución. Engie, la empresa gestora, confirmó que el incidente no afectó a los residentes de Huy ni al medio ambiente.

La fuga de ácido clorhídrico en una zona de producción de agua desmineralizada de la central nuclear de Tihange (Lieja, Bélgica) ha provocado este miércoles daños leves en la planta, aunque fuera de la zona nuclear.

"Se ha detectado una ligera fuga en la parte no nuclear de la central, a la altura de un depósito de ácido clorhídrico, utilizado principalmente para la producción de agua mineralizada, que usamos en particular para el circuito secundario que produce vapor para accionar la turbina", ha señalado a una agencia de noticias Belga Nele Scheerlinck, portavoz de Engie, empresa energética que la gestiona. Esa turbina está conectada a su vez a un alternador que produce electricidad en la planta, ha detallado Scheerlinck.

En torno a las 13:00, hora local (12.00 GMT), el cuerpo de bomberos de Lieja recibió un aviso sobre la fuga, y se trasladó al lugar, donde instalaron un depósito de contención como medida de precaución. El incidente, que según Engie se dio por controlado a las 16.00 (15.00 GMT), no tuvo ningún impacto ni en los residentes de la vecina localidad de Huy ni en el medio ambiente. La planta nuclear, una de las dos que posee Bélgica, se sitúa a las orillas de la margen derecha del río Mosa, según ha informado la 'Agencia EFE'.

